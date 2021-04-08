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Tarkan'dan 'Sezen Ünlü' paylaşımı: Kadın hakları için mücadele etmeye devam

08.04.2021 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Konak ilçesinde, dini nikahlı olarak yaşadığı Anıl Yolum tarafından öldürülen 5 aylık hamile Sezen Ünlü (16), ünlü sanatçı Tarkan tarafından sosyal medyada anıldı.

Tarkan'dan 'Sezen Ünlü' paylaşımı: Kadın hakları için mücadele etmeye devam

Olay, 26 Mart 2021´de cuma günü saat 23.00 sıralarında, Konak ilçesinin Güney Mahallesi 1158 Sokak'ta meydana geldi. 5 aylık hamile Sezen Ünlü, sokakta yürüdüğü sırada arkasından gelen Anıl Yolum tarafından bıçaklandı.

16 bıçak darbesi alan Ünlü, ihbar üzerine gelen ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Karnındaki bebeği de ölen Sezen Ünlü'nün cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından baba Serdar Ünlü tarafından teslim alındı. Ünlü'nün cenazesi, Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Yolum, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Anıl Yolum ile Sezen Ünlü'nün dini nikahlı olarak birlikte yaşadıkları ancak şiddet görmesi üzerine talihsiz kızın olaydan 2 ay önce babasının evine gittiği öğrenildi.

TARKAN KAYITSIZ KALMADI

Ünlü sanatçı Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ünlü'yü andı. 4.7 milyon kişilik hesabından Ünlü'nün fotoğrafını paylaşan Tarkan, fotoğrafın altına ise "Sezen Ünlü'yü unutmayalım. Ve bütün şiddet gören, öldürülen kadınları. Ben şu anda bu mesajı yazarken bile bir yerlerde kadınlar şiddet görüyor, öldürülüyor. Sesimizi çıkarmaya, kadın hakları için mücadele etmeye, adalet için haykırmaya devam..." yazdı. Tarkan'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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