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Tarkan dayanamadı! 'Eymen' mesajı

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 04.09.2019 16:45 | Son Güncelleme

İzmir'de annesi ve onun sevgilisi tarafından acımasızca katledilen 5 yaşındaki Eymen, Türkiye'yi yasa boğdu. Tarkan da son dönemde giderek artan kadın ve çocuk cinayetlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Tarkan dayanamadı! 'Eymen' mesajı

Kendisi de bir süre önce bir kız çocuğu babası olan Tarkan, Instagram paylaşımında, bu tür cinayetleri önlemek için caydırıcı nitelikte ağır cezalar uygulanması gerektiğini savundu.

Tarkan paylaşımında "Çocuk ve kadın cinayetlerini kanıksamayalım. Sessiz kalmayalım. Yaşam hakkı canice elinden alınan Eymen için de “hukuk, adalet” diye haykıralım.Hep haykıralım, hiç susmayalım, asla kanıksamayalım... Katiller hak ettikleri cezaları alana kadar. Çocukları, kadınları kollayan, koruyan daha büyük yasalar çıkana kadar" yazdı.

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Tarkan'ın bu paylaşımına takipçilerinden yorum yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
tarkan eymen izmir

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