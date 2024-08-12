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  4. Tarkan eşi Pınar ile pozlarını paylaştı! "İyi ki varsın yoldaşım"

Tarkan eşi Pınar ile pozlarını paylaştı! "İyi ki varsın yoldaşım"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.08.2024 07:29
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Megastar Tarkan ile 2016 yılında dünyaevine giren Pınar Tevetoğlu gözlerden uzak olmayı tercih ediyor. Son olarak Tarkan eşini paylaşarak doğum gününü romantik sözlerle kutladı.

Tarkan eşi Pınar ile pozlarını paylaştı! "İyi ki varsın yoldaşım"

Ünlü sanatçı Tarkan Tevetoğlu ile 2016'da nikah masasına oturan Pınar Tevetoğlu, 2018 yılında anne olmuştu.

Kızlarına Liya adını veren ve özel hayatlarını gözlerden uzak tutmaya özen gösteren çiftten Pınar Tevetoğlu merak edilen bir isim.

Geçtiğimiz aylarda kameralara yakalanan Pınar Tevetoğlu eşiyle ilgili "Süper bir baba, çok ilgili" demişti.

Ekran Alıntısı

Tarkan son olarak, eşi Pınar Tevetoğlu'nun doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

Tarkan paylaşımına, "İyi ki doğdun Pınar’ım. İyi ki varsın yoldaşım, en iyi arkadaşım… Sağlıkla, mutlulukla, aşkla daha nice güzel yıllara…Seni seviyorum " notunu düştü.

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