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Tarkan filminin çocuk yıldızı bakın kimin oğluymuş?

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Tarkan: Gümüş Eyer filminde Tarkan’ın çocukluğunu canlandıran çocuk oyuncu bakın hangi ünlü ismin oğlu çıktı.

Tarkan filminin çocuk yıldızı bakın kimin oğluymuş?

70’li yılların sevilen film seri Tarkan, izleyicileri sinema salonlarına çekmeyi başaran başarılı yapımlardan biridir. Yıllar içinde 7’den 70’e herkesin izlediği Yeşilçam filmlerinden biri haline gelen Tarkan: Gümüş Eyer, kurgusal karakter Tarkan üzerine yazılmış Gümüş Eyer isimli çizgi romandan uyarlanan 1970 yapımı fantastik Türk filmidir.

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Mehmet Aslan tarafından yönetilen film Sezgin Burak'ın filmle aynı addaki çizgi romanına sadık kalınarak çekilmiştir. Kartal Tibet'in başrolünde yer aldığı, Yeşilçam'ın efsane filmlerinden biri olan 'Tarkan' filminin şaşırtıcı yönü ise filmde rol alan çocuk oyuncunun ünlü babası oldu. Tarkan: Gümüş Eyer filminde Tarkan'ın (Kartal Tibet) çocukluğunu canlandıran çocuk, Kartal Tibet'in oğlu Kanat Tibet'tir.

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