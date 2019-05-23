Tarkan'ın favori belgesel dizisi: Sıra Dışı Bir Kaya

Favori belgesel dizisinin Netflix'te yayında olan Sıra Dışı Bir Kaya olduğunu açıklayan Tarkan, "Yeni başladım izlemeye Netflix’te. Müthiş. İzlemenizi tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

Sunuculuğunu Will Smith'in üstlendiği ve National Geographic imzası bulunan belgesel dizi 10 bölüm olarak yayınlandı.

Dizinin tanıtımında, "Sekiz astronot, yuvamız olan hassan ve güzel gezegenimiz dünyaya dair eşsiz bakış açılarını paylaşıyor" ifadeleri yer alıyor.

Sıra Dışı Bir Kaya ile ünlü yönetmen Darren Aronofsky izleyicilerini uzayın derinliklerinde benzersiz bir yolculuğa çıkarıyor.

