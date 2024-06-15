Tarkan'ın yeni albümü için harcadığı ücret ağızları açık bıraktı! Sebebi ise...

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Megastar Tarkan bu kez farklı bir konu ile gündeme geldi.

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz aylarda stüdyoda albüm hazırlığı yaptığı anları paylaşarak , "Albümün mixleri için Utku Ünsal kardeşimle gece gündüz stüdyolardayız. Az kaldı" notunu düşmüştü.

Tarkan’ın yeni albümü 'Kuantum 51' tüm dijital müzik platformlarında eş zamanlı olarak yayınlandı.

EN İDDİALI 4 STÜDYOYU KAPATTI

Prodüktörlüğünü Tarkan’ın üstlendiği 'Kuantum 51’de bu kez birden çok aranjör yer aldı. Ozan Çolakoğlu’nun dört şarkıda düzenlemesi bulunuyor. Ayrıca albümde İskender Paydaş, Ateş Berker Öngören, Murat Matthew Erdem, Turaç Berkay Özer, Mert Kemancı düzenlemeleri de var.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Tarkan 7 yıl aradan sonra çıkardığı 11'inci albümü 'Kuantum 51' için tam olarak 20 milyon TL harcamış.

Bütçenin yüksek olmasının sebebi ise şarkıcının en iddialı 4 stüdyoyu eş zamanlı olarak kapatması...





