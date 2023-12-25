Tarkan'ın yılbaşı konserinden alacağı rakam dudak uçuklattı! Duyanlar inanamadı

Yeni yıla sayılı günler kala ünlülerin verecekleri konserler de merak edilmeye başlandı. Ünlülerin yeni yıla nerede gireceklerinden daha çok alacakları sahne ücretleri konuşuluyor.

Megastar Tarkan'ın yılbaşı gecesinde sahne alması için 25 milyon TL istediği iddia edilmişti. Tarkan'ın yılbaşında nerede sahne alacağı belli oldu. Yeni yıla Kıbrıs'ta girecek olan Tarkan'ın bir otelle 28 milyon TL karşılığında anlaştığı söyleniyor.

SnobMagazin'de yer alan habere göre; Tarkan “Güzel bir teklif geldi, ben de değerlendirdim. Böyle bir teklif gelmeseydi belki de ailemle olmayı düşünebilirdim” açıklamasını yaptı.





