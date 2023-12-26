BİM'e Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge geliyor! İşte 26-29 Aralık BİM Aktüel Kataloğu

BİM'in bu haftaki 26 - 29 Aralık 2023 Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu yayınlandı! Alışveriş severler tarafından ilgiyle ve heyecanla takip edilen katalogta airfryerdan buzdolabına, toz torbasız elektrikli süpürgeden kablosuz yüzey temizleyiciye, mutfak ve sofra ürünlerinden ev tekstiline onlarca farklı ürün yer alıyor. İndirimli fiyatlarıyla göz kamaştıran ürünleri keşfetmek isterseniz, işte 26 - 29 Aralık 2023 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu burada!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Tatlıdan tuzluya haftanın lezzetleri burada!

Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz

Süpermarket ürünlerinde 4 al 3 öde fırsatından yararlanmak için buraya tıklayın.

Sizin için içecek kategorisinde seçtiklerimiz

Kahvelerde, bitkisel sütlerde 3 al 2 öde başladı! Fırsatları görmek için buraya tıklayın.

Sırma ve Akmina ürünleri de indirimde! Buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Airfryer, elektrikli süpürge, TV, buzdolabı; bu hafta da elektronik kategorisi dolu dolu!

Sizin için ev elektroniği kategorisinde seçtiklerimiz

Fakir elektrikli süpürge modellerini görmek için buraya tıklayın.

Tasarım ödüllü COSORI airfryer indirime girdi! Buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yüksek teknoloji ürünü robot süpürgeleri keşfetmek için buraya tıklayın.

Russell, Melitta, Tchibo... Kahve makinelerinde büyük indirimler başladı, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Ömür boyu garantili Stanley termoslardaki indirimleri görmek için buraya tıklayın.

Yumuşacık pijamalar, yumaklar, eşarplar ve dahası...

Sizin için ev tekstili ve giyim kategorisinde seçtiklerimiz

Dagi, Koton, Defacto ve daha birçok markanın kadın erkek pijamalarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yaşam alanınıza hava katacak TAÇ nevresim takımları burada!

Karaca ev tekstil ürünlerini görmek için buraya tıklayın.

Göz kamaştıracak bir yılbaşı sofrası için ihtiyacınız olan sofra ürünleri de burada!

Sizin için sofra ürünleri kategorisinde seçtiklerimiz

Şık bir sofranın yolu kaliteli yemek takımlarından geçer! Birbirinden kaliteli markaların takımlarına buradan erişebilirsiniz.

Modern tasarımlarıyla sofranıza şıklık getirecek Karaca, Taç, Jumbo çatal kaşık ve bıçak takımlarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Saklama kaplarından servis ürünlere mutfak kategorisinin yıldızları!

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Salata kurutucudan saklama kabına Tupperware ürünlerine ulaşmak için buraya tıklayın.

Karaca, Lav ve daha pek çok markanın saklama kapları burada!

Çocukları sevindirmenin en hesaplı yolu, çeşit çeşit oyuncaklar da kataloğu süslüyor!

Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

Çocuklarınızı yeni yılda da sevindirin! Onlara hediye edebileceğiniz oyuncakları görmek için buraya tıklayın.

Hem çocuklar hem yetişkinler için LEGO setleri burada! Keşfetmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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