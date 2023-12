Kullanıcı dostu, işlevsel! 2023'ün en beğenilen elektronik mutfak aletleri burada

Yılın bitmesine sayılı günler kala, fiyatlar da artmadan mutfak elektroniği eksiklerinizi tamamlamayı düşünüyorsanız, kullanıcılarından tam not alan ürünleri incelemekle işe başlayabilirsiniz. Her mutfakta olması gereken, mutfakların demir başı diyebileceğimiz ürünleri sizin için bir araya getirdik. Üstelik seçkimizdeki bu ürünler, çok satanlar listelerinde yer alan, 2023'ün en beğenilen mutfak ürünlerinden oluşuyor.

1. Philips Daily Collection Filtre Kahve Makinesi

Filtre kahve makinesi arayanların ilk tercihi olan Philips Daily Collection Filtre Kahve Makinesi, dilediğiniz zaman bir fincan kahve almanız için damlama önleyici özelliğiyle dikkat çekiyor. Çok satanlar listesinde ilk sırada yer alan cihaz, kullanıcılarından da tam not alıyor. İster evde ister ofiste kullanmak için filtre kahve makinesi arıyorsanız, kaçırmayın deriz.

2. Karaca Mastermaid Chef Pro Çift Kollu Stand Mikser Galaxy Grey 1750 W

Çift kollu tasarımı sayesinde daha rahat bir kullanım sunan Karaca Mastermaid Chef Pro Stand Mikser'in karıştırma kabı da 5 litre olduğundan büyük miktarlarda malzeme karıştırmak için çok ideal. Cihazın 6 farklı hız ayarı var. Bu sayede farklı malzemeler için doğru hızı seçebiliyorsunuz.

3. Korkmaz Tostkolik Tost Makinesi

Korkmaz Tostkolik Tost Makinesi, 1800 Watt gücü sayesinde çabucak ısınıyor, kısa sürede leziz atıştırmalıkları sofranızla buluşturuyor. %100 alüminyum granit döküm ızgarası çok maksatlı pişirme ve kızartma özellikleri sunuyor. 6 adet tost ekmeği kapasiteli ürünün ızgaraları kolayca sökülüp temizlenebiliyor. Yağın kolay akmasını sağlayan özel ızgaralar ve 2 adet yağdanlığı bulunuyor. Otomatik ısı kontrolü, kolay bastırma özelliği, 180 derece açılabilen kapağı ve geniş yüzeyi gibi özellikleri de mevcut.

4. Philips EP5443/70 Tam Otomatik Espresso Makinesi

Hızlı LatteGo sistemiyle yumuşacık süt köpüğü almanızı sağlayan Philips EP5443/70 Tam Otomatik Espresso Makinesi'nde cappuccino dahil 5 farklı kahve çeşidi hazırlanabiliyor. Cihazın; 12 adımlı seramik kahve öğütücü, dokunmatik ekran, My Coffee Choice ile aromanın sertliğini ve kahve miktarını ayarlayabilme, 90 ve 98°C arasında su sıcaklığı ile 15 bar basınç, 1,8 litre su kapasitesi ve 0,26 süt haznesi ve AquaClean ile kireç temizlemeden 5000 bardağa kadar kahve demleme gibi özellikleri bulunuyor.

5. COSORI Airfryer Sağlıklı ve Verimli 5,5 L Sıcak Hava Fritözü

5,5 litre hacmiyle kalabalık aileler için ideal olan COSORI Airfryer Sağlıklı ve Verimli 5,5 L Sıcak Hava Fritözü, akıllı kontrol seçeneği sunuyor. LED özellikli büyük ekranında 11 farklı hazır pişirme programı bulunuyor. Ön ısıtma ve sıcak tutma fonksiyonu ile harika lezzetler pişirebiliyor. Bulaşık makinesinde yıkanabilir özelliğe sahip cihaz, %85 oranında daha az yağ kullanımı sağlıyor. Yapışmaz kızartma sepetleri FDA ve PFOA içermiyor. VeSync uygulamasında 100 orijinal tarif bulunuyor, seçtiğinizde otomatik olarak önerilern ayarlarda pişirme işlemi başlıyor. Akıllı telefonunuza indireceğiniz VeSync uygulamasına daha sonra denemek için beğendiğiniz farklı tarifleri kaydedebiliyorsunuz. COSORI hayat boyunca destek sağlıyor.

6. Karaca Hatır Hüps Türk Kahvesi Makinesi

İster Türk kahvesi isterseniz de közde Türk kahvesi yapabilmenizi sağlayan Karaca Hatır Hüps Türk Kahvesi Makinesi, tek seferde 5 fincan kahve sunuyor. Otomatik ısı ayarı ile kahveyi en doğru sıcaklıkta, ideal kıvamda ve tam zamanında pişiren cihazdan kullanıcıları övgüyle söz ediyor.

7. Bluefox Dijital Mutfak Terazisi

Yemek hazırlarken kullanacağınız malzemelerin gramaj hesabına dikkat edenlerdenseniz bu önerimiz tam da size göre! Bluefox Dijital Mutfak Terazisi, sağlıklı yemekler hazırlamak isteyenler için harika bir yardımcı. Bu terazi, malzemeleri veya sıvıları doğru bir şekilde tartmanızı sağlıyor ve 5 kilogram tartma kapasitesine sahip olmasıyla öne çıkıyor.

8. Grundig HBS 1010 700 W 3’ü 1 Arada El Blender Seti

Doğrama, ikili çırpma ve blender özelliklerini bir arada sunan Grundig HBS 1010 700 W 3’ü 1 Arada El Blender Seti, mutfağınızda harikalar yaratmanıza yardımcı olacak çok amaçlı bir ürün. 700 Watt motor gücü ve turbo fonksiyonu ile yüksek hızlara ulaşmanızı ve saniyeler içerisinde pürüzsüz karışımlar elde etmenizi sağlayan cihaz, her mutfağa lazım!

9. Arzum Çaycı Lux Çay MakinesiÇelik

Geniş kapasitesi, ışıklı göstergesi ve susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemiyle öne çıkan Arzum Çaycı Lux Çay Makinesi, paslanmaz çelik malzemesiyle en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Otomatik kapanma, 0,7 litre demlik ve 1,8 litre su ısıtıcı kapasitesi, çay filtresi, su kireç filtresi, sıcak tutma özelliği bulunan ürünle leziz çaylar içmek çok kolay!

10. Philips HD2581/90 Ekmek Kızartma Makinesi

Philips HD2581/90 Ekmek Kızartma Makinesi'nin 8 ayarı ve genişliği ayarlanabilir 2 büyük ekmek yuvası bulunuyor. Böylece farklı ekmek türlerini eşit olarak kızartmanıza yardımcı oluyor. Dahili çörek ısıtma rafı sayesinde en sevdiğiniz çörekleri, poğaçaları ve sandviç ekmeklerini kolayca ısıtabileceğiniz ürün, çok pratik.

11. Nespresso Essenza Mini D30 Kapsüllü Kahve Makinesi

En ufak yerlere dahi konabilen zarif tasarımlı Nespresso Essenza Mini D30 Kapsüllü Kahve Makinesi ile benzersiz kahveler yaparak keyifli vakit geçirebilirsiniz. Çabuk ısınabilme mekanizması ve üst düzey basınçtaki pompası ile en güzel kahveler hazırlamak isterseniz, narin tasarımı ile evinizin her köşesine yerleştirebileceğiniz bu ürüne bir şans verebilirsiniz.

12. Karaca Blendfit Go Smoothie Blender

Karaca Blendfit Go Smoothie Blender, 559 W güçlü motoru ve 1000 ml’lik geniş sürahi haznesiyle size smoothie, bebek maması, çorba, sos gibi her türlü gıdayı hazırlama imkânı sağlıyor. Tek başına tüm işlerin üstesinden gelen blender, kullanıcılarından da tam not alıyor.

13. Philips HD2151/62 Elektrikli Akıllı Düdüklü Tencere

Basınçlı pișirmeden yavaș pișirmeye kavurmadan buharla pișirmeye kadar tek düğmeyle 35'ten fazla ön ayarlı menü seçeneğiyle mutfaktaki en yakın dostunuz olacak Philips HD2151/62 Elektrikli Akıllı Düdüklü Tencere, sorunsuz pișirme için 18 güvenlik koruma sistemiyle donatılmıș. Üstelik pișirme sırasında Malzeme Ekle düğmesine basarak dilediğiniz zaman kolayca malzeme ekleyip karıștırabilirsiniz.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.