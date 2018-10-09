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Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.10.2018 10:37 | Son Güncelleme

Kızı Liya'yı kucağına alan Tarkan, kızı için elinden ne gelirse yapıyor! Tarkan eşi Pınar'a ambalajlı gıda yasağı koydu

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Eşi Pınar Tevetoğlu ile 3 ay önce Almanya'da dünyaya gelen kızları Liya'nın üzerine titreyen Tarkan, ailesinin sağlığı için her şeyi düşünüyor. Kızlarını anne sütüyle besleyen eşinin paketlenmiş gıdalar tüketmesini istemeyen Tarkan, bunun için de doğaya yöneldi.

Tarkan, kurucusu olduğu İzmir'in Seferihisar ilçesinin Orhanlı Köyü'ndeki Doğa Okulu ve civar köylerde yetiştirilen organik ürünlerden ailesi için Liya'nın doğumundan itibaren sipariş vermeye başladı.

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Organik yumurtalardan sebze ve meyveye, katkı maddesi olmadan üretilen peynir ve zeytinyağına kadar pek çok üründen satın alan Megastar, hem ailesinin sağlıklı beslenmesine hem de doğanın korunmasına katkı sağladı.

Ünlü sanatçı, bu hamlesiyle 'Mega baba' lakabının hakkını vermeyi başardı.

TIPKI BABASINA BENZİYOR

Tarkan'ın Temmuz ayında dünyaya gelen kızı Liya Tevetoğlu'nu görenler ise tıpkı babasına benzediğini söylüyor.

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Tarkan Tarkan ve Pınar Tevetoğlu tarkan kızı tarkan kızı liya

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