Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Eşi Pınar Tevetoğlu ile 3 ay önce Almanya'da dünyaya gelen kızları Liya'nın üzerine titreyen Tarkan, ailesinin sağlığı için her şeyi düşünüyor. Kızlarını anne sütüyle besleyen eşinin paketlenmiş gıdalar tüketmesini istemeyen Tarkan, bunun için de doğaya yöneldi.

Tarkan, kurucusu olduğu İzmir'in Seferihisar ilçesinin Orhanlı Köyü'ndeki Doğa Okulu ve civar köylerde yetiştirilen organik ürünlerden ailesi için Liya'nın doğumundan itibaren sipariş vermeye başladı.

Organik yumurtalardan sebze ve meyveye, katkı maddesi olmadan üretilen peynir ve zeytinyağına kadar pek çok üründen satın alan Megastar, hem ailesinin sağlıklı beslenmesine hem de doğanın korunmasına katkı sağladı.

Ünlü sanatçı, bu hamlesiyle 'Mega baba' lakabının hakkını vermeyi başardı.

TIPKI BABASINA BENZİYOR

Tarkan'ın Temmuz ayında dünyaya gelen kızı Liya Tevetoğlu'nu görenler ise tıpkı babasına benzediğini söylüyor.



