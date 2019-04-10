MAGAZİN

Tarkan Prens Harry'e komşu oluyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.04.2019 09:25 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl Pınar Tevetoğlu ile evlenen megastar Tarkan, Prens Harry’nin de sarayının olduğu Londra’da 7 milyon sterlin değerinde (53 milyon TL) ev baktı.

Tarkan Prens Harry'e komşu oluyor

İstanbul'un yanı sıra Almanya'da da birçok evi olan Tarkan, bu kez de İngiltere'de ev satın almak için kesenin ağzını açtı.

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Eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile uzun süredir Almanya'da yaşayan ünlü sanatçı, geçtiğimiz ay Londra'ya gitti.

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Baba olduktan sonra yatırımlarına devam eden Tarkan, Prens Harry'nin Meghan Markle ile yaşadığı sarayın bulunduğu Kensington bölgesindeki evlere baktı.

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Alman basınında yer alan habere göre; 46 yaşındaki sanatçının almayı düşündüğü 5 odalı evin fiyatının ise yaklaşık 7 milyon 250 bin sterlin (54 milyon TL) olduğu kaydedildi.

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Kensington'da başta David Beckham olmak üzere birçok yıldızın evi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tarkan İngiltere prens harry yeni ev

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
PARAYI TÜRKİYEDE HARCAMAYIN KUYUMUZU KAZANLARA YATIRIM YAPIN..
burdan yemi ye o kadar parayı götür ingiltereye mega kazık
NİYE YURT DIŞI. ZENGİNLER ÇOĞU YURT DIŞINDA EV ALIYOR.
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