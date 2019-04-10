Tarkan Prens Harry'e komşu oluyor

İstanbul'un yanı sıra Almanya'da da birçok evi olan Tarkan, bu kez de İngiltere'de ev satın almak için kesenin ağzını açtı.

Eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile uzun süredir Almanya'da yaşayan ünlü sanatçı, geçtiğimiz ay Londra'ya gitti.

Baba olduktan sonra yatırımlarına devam eden Tarkan, Prens Harry'nin Meghan Markle ile yaşadığı sarayın bulunduğu Kensington bölgesindeki evlere baktı.

Alman basınında yer alan habere göre; 46 yaşındaki sanatçının almayı düşündüğü 5 odalı evin fiyatının ise yaklaşık 7 milyon 250 bin sterlin (54 milyon TL) olduğu kaydedildi.



Kensington'da başta David Beckham olmak üzere birçok yıldızın evi bulunuyor.



