MAGAZİN

Tarkan rekor kıracak!

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.05.2019 10:29 | Son Güncelleme

Megastar Tarkan, Avrupa konserlerine kaldığı yerden devam edecek. Müthiş performansıyla hayranlarını eğlendirecek.

Tarkan rekor kıracak!

Tarkan, yeniden Avrupa turnesine çıkıyor. Sanatçı, konser startını 6 Ekim'de Londra'da verecek. Pop yıldızının şimdilik 7 konser diye açıkladığı turnenin yoğun istek nedeniyle 10 güne çıkması söz konusu. Turne, sahne, dekor, kostüm, ulaştırma, konaklama dahil olmak üzere 300 bin Euro’ya (2 milyon TL) mal olacak. Biletler 39 ile 150 Euro arasında satılacak. Tarkan konser başına 700 bin TL kazanacak.

Tarkan, Avrupa'da şu illerde konser verecek: Londra, Mannheim, Stockholm, Amsterdam, Viyana, Zürih ve Köln

Kaynak: Gecce

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Tarkan rekor

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