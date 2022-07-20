MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tarkan 'Yap Bi Güzellik' isimli yeni şarkısını duyurdu: Beni heyecanlar sardı

Tarkan 'Yap Bi Güzellik' isimli yeni şarkısını duyurdu: Beni heyecanlar sardı

20.07.2022 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz Şubat ayında çıkardığı Geççek şarkısıyla büyük ses getiren Tarkan, yeni şarkısının hazırlıklarını sürdürüyor. 'Yap Bi Güzellik' isimli şarkısıyla yaz aylarında hayranlarıyla buluşacak olan Megastar yaptığı paylaşımda "Yine geri sayım başladı, yine beni heyecanlar sardı" dedi.

Tarkan 'Yap Bi Güzellik' isimli yeni şarkısını duyurdu: Beni heyecanlar sardı

Tarkan'ın yeni şarkısı 'Yap Bi Güzellik'in çıkacağı tarih, Tarkan hayranları tarafından merakla bekleniyor. Megastar ‘Yap Bi Güzellik’i sosyal medya hesabından paylaştı.

"GERİ SAYIM BAŞLADI"

Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yine geri sayım başladı, yine beni heyecanlar sardı." ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcının paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum geldi.

tar

GEÇÇEK TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE OTURMUŞTU

Tarkan geçtiğimiz Şubat ayında uzun bir aradan sonra yeni şarkısı Geççek ile hayranlarının karşısına çıkmıştı. "Geççek geççek elbet bu da geççek. Her şeyin sonu var bu çilede bitçek" gibi sözleriyle dikkat çeken şarkının klibi YouTube'da izlenme rekorları kırmıştı.
tarkan geççek klip
Geççek'i neden yazdığını anlatan Tarkan ise "Bundan bir yıl kadar önce ruh halimim hiç de iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi, pandemi gibi şeyler beni çok olumsuz etkiliyordu. O anlarda içimde bir melodi ve söz yankılandı. Hepimize çok iyi gelecek bir şarkı yazmak istedim. Kimbilir belki biraz teselli eder, moral verir, umut olur dedim. Dilerim ki hepimize iyi gelir Geççek" demişti.
1644940837__3EK0614x_copy2_1_

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk sinemasının usta ismi son yolculuğuna uğurlandıTürk sinemasının usta ismi son yolculuğuna uğurlandı
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı kavga ettikten sonra ablası Kübra Açıl'a patladıŞeyma Subaşı Acun Ilıcalı kavga ettikten sonra ablası Kübra Açıl'a patladı
Köy evinde çektiği yemek videoları ile ünlenmişti! Aylık kazancı şoke etti Köy evinde çektiği yemek videoları ile ünlenmişti! Aylık kazancı şoke etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gümüşdağ'ın acı günü! Herkes, Erdoğan ve İmamoğlu'na döndü

Gümüşdağ'ın acı günü! Herkes, Erdoğan ve İmamoğlu'na döndü

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert çıkış! Kılıçdaroğlu'na 'EYT' yanıtı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert çıkış! Kılıçdaroğlu'na 'EYT' yanıtı

Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu!

Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu!

İstanbul’da küpler dolusu altın ve sikke iddiası…

İstanbul’da küpler dolusu altın ve sikke iddiası…

Bankaların ‘emekli promosyon ödemesi’ yarışı

Bankaların ‘emekli promosyon ödemesi’ yarışı

Akşener "en az 74 lira olmalı" diyerek uyardı: Dolar artarsa fiyat da artmalı

Akşener "en az 74 lira olmalı" diyerek uyardı: Dolar artarsa fiyat da artmalı

İlginizi Çekebilir

Denizin ortasındaki sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler

Denizin ortasındaki sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler

Üç tane göğüs ucu olduğunu söyledi! Bikinili pozuyla olay oldu

Üç tane göğüs ucu olduğunu söyledi! Bikinili pozuyla olay oldu

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Dünya bu ölümü konuşmuştu! Otopsi sonuçlarındaki çelişki...

Dünya bu ölümü konuşmuştu! Otopsi sonuçlarındaki çelişki...

Bikinili paylaşımıyla tam not aldı! “En iyi manzaram”

Bikinili paylaşımıyla tam not aldı! “En iyi manzaram”

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.