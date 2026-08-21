Tarlada adeta para yetişiyor! Kilosu 1.400 TL, alıcısı kapıya kadar geliyor

Bugünlerde kurusunun kilosu bin 400 TL'den alıcı bulan bamya, çiçeğinin sarı rengi ve maddi değerini hiç yitirmediği için 'sarı altın' olarak adlandırılıyor. Günün her saati alıcı bulan bamya, altından daha kolay satılıyor. Alıcılar geç saatlerde bile üreticinin kapısına kadar gelebiliyor. İlde bu yıl yaklaşık 2 bin500 ton bamya üretimi bekleniyor.

"HIZIR'IN CEBİNDEN DÜŞMÜŞ TOPLA TOPLA BİTMİYOR"

Yaz boyunca sabah erken saatlerde üreticiler tarafından çiçeğiyle birlikte toplanan minik bamyalar daha sonra iğne yardımıyla tek tek ipe dizilerek kurumaya bırakılıyor. Bamyaların dizilme işlemleri geç saatlere kadar sürüyor.

Bamyanın yörede uzun yıllar boyunca yetiştirildiğini belirten Alpaslan köyünden Mezbure Gencel, "Eskiler bamya için ‘Hızır'ın cebinden düşmüş' derler. Bugün topluyoruz. Yarın sabah yine çiçekler açmış. Topla topla bitmiyor. Çiçeğinin rengi sarı olduğu için çeyrek altına benzetirler. Bamya her zaman peşin para. Satıp ihtiyacımızı karşılıyoruz" diye konuştu.

Nafiye Celep, sabah erken saatlerden itibaren toplamaya başladıkları bamyaları komşularıyla imece usulüyle ipe dizerek kurumaya bıraktıklarını anlattı. 4 çocuk annesi Gül Eser de, evlatlarının eğitimini bamya satışından elde ettiği gelirle sağladığını vurguladı.

HASADA VALİ BAKAN VE MİLLETVEKİLİ İPEK DE KATILDI

Bu yılın kiraz teşvik yarışması şampiyonu Gül ve Yusuf Eser çiftinin bamya bahçelerindeki hasada protokol üyeleri de katıldı. Çiçek bamyasının coğrafi işaret tescilli olduğunu hatırlatan Amasya Valisi Önder Bakan, "Amasya bamya üretiminin yapıldığı önemli üretim merkezlerinden biri. Taşova ve Göynücek ilçelerimiz ile merkezdeki bazı köylerimizde üretimi var. Üretimle uğraşan vatandaşlarımızın yanlarında olduğumuz görmeleri çok kıymetli. Emekleri için çok teşekkür ediyorum. Üretim yapmaları ülkemiz için çok kıymetli" şeklinde konuştu.

Tören, düğün ve mevlit gibi programlarda baş yemek olarak nitelendirilip özellikle Konya ve Kayseri'de önemli miktarda tüketildiğine değinen AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek de, şifa kaynağı bamyanın çorbasını Ramazan sofralarında eksik etmediğini dile getirdi. Hasat programında Taşova Kaymakamı Turan Bayram ile Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan da yer aldı.