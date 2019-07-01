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Tarlada bulduğu yavru kuşu şırıngayla besliyor

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 01.07.2019 11:46 | Son Güncelleme

Zonguldak Alaplı ilçesi Alioğlu köyünde oturan Ramazan Ergün bahçede gezerken fındık ağacından düştüğü düşünülen yavru kuşu eve getirdi ve şimdi şırıngayla besliyor. Ergün'ün yavru kuşla olan arkadaşlığı ise görenleri şaşırtıyor.

Zonguldak'ta maden işçisi olarak çalışan Ramazan Ergün, fındık bahçesinde gezerken fındık dallarının arasından bir ses geldiğini fark etti. Fındık dallarının arasında yavru bir kuşun yerde yattığını gören Ergün, daha sonra yavru kuşu eve aldı.

KUŞU ŞIRINGAYLA BESLEDİ

Ramazan Ergün muhtemelen başka bir kuşun yuvadan yavruyu aldığını ve götürürken fındık dalından düşürdüğünü belirterek, "Çok küçük bir yavru bunun kuvöze konup beslenmesi ve sıcak tutulması lazım. Yavru kuşu fındık aralarında bulduğumuz için ismini fındık koyduk. Yaklaşık 15 gündür bizimle. Biz ona çok alıştık o da bize alıştı. Büyüdüğünde onu doğaya salıvereceğiz. Muhtemelen anneleri de sürekli onları aramıştır. Elimizden bir şey gelmedi, bu kadar küçük yavruları yaşatmak neredeyse imkansızdı” ifadelerini kaydetti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak şırınga küs Besleme

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