Tarlada el bombası bulan çocuk ortalığı karıştırdı! Eline alıp babasına götürdü!

İzmir'de, İ.A tarlasını sürerken 10 yaşındaki oğlu bir el bombası buldu. Çocuk bombayı sabah, babasının lastikçi dükkanına götürdü. Cismin el bombası olduğunu anlayan İ.A., durumu polise bildirdi. Bomba imha uzmanı ekipler, el bombasını inceleme ve imha için alarak emniyete götürdü.

İzmir'de alınan bilgiye göre, dün Tire ilçesinde İ.A. tarlasını sürdüğü sırada 10 yaşındaki oğlu toprak altında bir el bombası buldu.

AA'daki habere göre çocuk, bombayı sabah babası İ.A'nın Celal Bayar Bulvarı'ndaki lastikçi dükkanına getirdi. Dükkanda bulunan İ.A, cismin el bombası olduğunu anlayınca durumu polise bildirdi.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanı ekipler, el bombasını inceleme ve imha için alarak emniyete götürdü.

