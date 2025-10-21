Tarlada el bombası bulan çocuk ortalığı karıştırdı! Eline alıp babasına götürdü!

İzmir'de alınan bilgiye göre, dün Tire ilçesinde İ.A. tarlasını sürdüğü sırada 10 yaşındaki oğlu toprak altında bir el bombası buldu.

AA'daki habere göre çocuk, bombayı sabah babası İ.A'nın Celal Bayar Bulvarı'ndaki lastikçi dükkanına getirdi. Dükkanda bulunan İ.A, cismin el bombası olduğunu anlayınca durumu polise bildirdi.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanı ekipler, el bombasını inceleme ve imha için alarak emniyete götürdü.Kaynak: AABu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır