Tarlada sireni duydu, işini bırakıp saygı duruşuna durdu

Rize’nin İkizdere ilçesinde yaşayan Vasfiye Köseoğlu isimli vatandaş tarlada iş yaptığı sırada Polis Haftası etkinlikleri kapsamında ilçe merkezinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı başladı. Saygı duruşu için çalınan siren sesini duyan Köeseoğlu bir anda elindeki kazmayı bırakarak hazır ol vaziyeti aldı ve saygı duruşunda bekledi.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

İstiklal Marşı bitene kadar da durumunu hiç bozmadı. Köseoğlu’nun tarlada çalıştığı halde işini bırakarak saygı duruşuna geçmesi oradan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Bu görüntüler büyük beğeni topladı. (İHA)

