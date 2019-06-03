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Tarlasından evine giderken fark etti! Ağaçlık alanda bu halde bulundu!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 03.06.2019 02:00 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ağaçlık alanda iple boynundan ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu. Yanındaki çantada kişisel eşyaları bulunan cesedin kimliğinin belirlenmesine çalışılıyor.

Tarlasından evine giderken fark etti! Ağaçlık alanda bu halde bulundu!

Manavgatın Gündoğdu Mahallesinde saat 19.00 sıralarında tarlasından evine giden bir vatandaş, etrafında yüksek otların olduğu ağaçta bir kişinin iple boynundan asılı olduğunu görerek 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemede kendini iple boynundan asarak yaşamına son verdiği tahmin edilen, üzerinden kimlik çıkmayan ve 4- 5 gün önce öldüğü belirlenen erkek cesedi bulundu.

Yanındaki çantada kişisel eşyaları olduğu belirlenen kimliği belirsiz ceset, incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cesedin kimliğini tespit amacıyla araştırma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Manavgat intihar

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