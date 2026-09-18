Tarlasını sürerken tesadüfen keşfetti! Hazine sandığı şeyi 100 yıldır hareket ettiremiyorlar

Namibya’nın Grootfontein kenti yakınlarındaki Hoba West çiftliğinde 1920 yılında tarımsal faaliyetler sırasında tesadüfen keşfedilen devasa göktaşı, bulunduğu noktada sergilenmeye devam ediyor. Çiftçi Jacobus Hermanus Brits’in sabanının sert bir kütleye çarpmasıyla ortaya çıkan uzay kayası, aşırı ağırlığı ve dönemin lojistik imkanlarının yetersizliği nedeniyle yerinden taşınamadı.

YAKLAŞIK 60 TON AĞIRLIĞINDA

Hoba Meteoriti’nin yaklaşık 60 ton ağırlığında olduğu hesaplanıyor. Yüzde 84 demir ve yüzde 16 nikelden oluşan göktaşını bilim dünyası açısından eşsiz kılan özelliklerden biri ise çevresinde beklenen çarpma kraterinin bulunmaması.

Uzmanlar, krater oluşmamasını göktaşının son derece yassı geometrisine ve atmosferde maruz kaldığı aerodinamik frenlemeye bağlıyor. Atmosfere girdiğinde geniş yüzey alanı nedeniyle hava sürtünmesi artan göktaşının hızının saniyede birkaç yüz metreye kadar düştüğü ve bu sayede yeryüzüne adeta yumuşak bir iniş yaptığı değerlendiriliyor.

ANTİK BİR GEZEGENİN ÇEKİRDEĞİNDE OLUŞTU

Yapılan izotop analizleri, Hoba Meteoriti’nin Güneş Sistemi’nin erken dönemlerinde ilkel bir gezegensel gövdenin çekirdeğinde oluştuğunu ortaya koydu. Yaklaşık 80 bin yıl önce Dünya’ya düştüğü tahmin edilen göktaşı, oluşumu ve geçmişiyle kozmik tarihe ışık tutuyor.

Bununla birlikte fizikçi Peter Spargo gibi bazı araştırmacılar, tarihsel arşivleri inceleyerek göktaşının resmi tescil tarihi ile çiftçi Brits’in arazi üzerindeki ilk teması arasında bazı zaman tutarsızlıkları ve belgesel kopukluklar bulunduğuna dikkat çekiyor.

YERİNDEN OYNATILMADI, ULUSAL ANIT İLAN EDİLDİ

Göktaşının keşfedildiği ilk yıllarda ziyaretçilerin parçalar kopararak zarar vermesi üzerine koruma çalışmaları başlatıldı. Arazinin sonraki sahibi Ora Scheel’in girişimleri sonucunda bölge resmi koruma altına alındı.

Hoba Meteoriti’nin bulunduğu alan, 1955 yılında Namibya hükümeti tarafından ulusal anıt statüsüne kavuşturuldu. Günümüzde devasa göktaşının çevresinde amfi basamakları ve bilgilendirme panoları bulunuyor.

Keşfedildiği noktadan hiç taşınmayan Hoba Meteoriti, bugün hem uzay bilimcilerin hem de turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yaklaşık bir asırdır aynı yerde bulunan devasa kütle, Dünya’ya ulaşan en dikkat çekici göktaşı örneklerinden biri olarak korunuyor.