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OpenAI davasında dikkat çeken belgeler ortaya çıktı! “Milyonlarca makale izinsiz kullanıldı”

OpenAI şirketinin, yapay zekanın yayıncılar için "varoluşsal tehdit" oluşturabileceğine yönelik şirket içindeki endişelere rağmen modellerini geliştirmek için telif hakkıyla korunan milyonlarca makaleyi izinsiz kullandığı öne sürüldü.

OpenAI davasında dikkat çeken belgeler ortaya çıktı! “Milyonlarca makale izinsiz kullanıldı”

The New York Times gazetesi ile diğer medya kuruluşlarının OpenAI'a karşı açtığı telif davası kapsamında mahkemeye sunduğu belgelerde, şirketin milyonlarca makaleyi izinsiz kullanarak haber içeriklerinin yerini alabilecek ticari yapay zeka ürünleri geliştirdiği ileri sürüldü.

Belgelerde, OpenAI personeli arasında da yapay zekanın haber yayıncıları üzerindeki etkisine ilişkin endişeler bulunduğu savunuldu.

YAPAY ZEKAYI, YAYINCILAR İÇİN "VAROLUŞSAL TEHDİT" OLARAK NİTELENDİRMİŞ

ChatGPT'yi geliştiren ekibin başındaki Nick Turley'nin 2023'te yapay zekayı yayıncılar için "varoluşsal tehdit" olarak nitelendirdiği, 2024'te ise yapay zeka ürünlerinin geliştikçe mevcut içeriklerin yerini daha fazla alacağını belirttiği aktarıldı.

Ayrıca mahkeme belgelerinde, Microsoft çalışanlarının da şirket içi yazışmalarında yapay zeka modellerinin bu içerikleri kullanmasının "insanlık tarihindeki en büyük emek hırsızlığı" olarak değerlendirdiği iddia edildi.

OpenAI ise iddialara yönelik açıklamasında, kamuya açık içeriklerin yapay zeka modellerinin eğitiminde kullanılmasının telif hakkı kapsamında "adil kullanım" olduğunu savundu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka OpenAI makale ChatGPT
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