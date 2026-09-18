Redmi Note 17 serisi Türkiye’de satışa çıktı: 10.000 mAh bataryalı Pro Max’in fiyatı belli oldu

Xiaomi çatısı altında faaliyet gösteren Redmi, yeni nesil Note serisi akıllı telefonlarını Türkiye pazarına getirdi. Yaz aylarında tanıtılan Redmi Note 17 ailesi, Türkiye’de dört farklı modelle tüketicilerin karşısına çıkıyor.

Seride Redmi Note 17, Redmi Note 17 5G, Redmi Note 17 Pro 5G ve Redmi Note 17 Pro Max 5G modelleri bulunuyor. Ailenin en üst modeli olan Redmi Note 17 Pro Max, özellikle batarya kapasitesiyle öne çıkıyor. Telefon, 10.000 mAh bataryaya sahip ilk Xiaomi modeli olma özelliğini taşıyor.

Redmi Note 17 serisi Türkiye fiyatları

Model Fiyat Redmi Note 17 Pro Max (8 GB + 256 GB) 44.999 TL Redmi Note 17 Pro (6 GB + 128 GB) 35.999 TL Redmi Note 17 5G (6 GB + 128 GB) 26.999 TL Redmi Note 17 (6 GB + 128 GB) 19.999 TL

Serinin başlangıç modeli Redmi Note 17 için 19.999 TL fiyat belirlenirken, ailenin en üst seviyedeki modeli Note 17 Pro Max ise 44.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

REDMİ NOTE 17 PRO MAX ÖZELLİKLERİ

Özellik Redmi Note 17 Pro Max Ekran 6,83 inç, 1.5K, 120 Hz, 3.500 nit, AMOLED İşlemci Snapdragon 6 Gen 5 RAM 8 GB Depolama 256 GB / 512 GB Arka kamera 50 MP + 8 MP Ön kamera 32 MP Batarya 10.000 mAh, 100W hızlı şarj İşletim sistemi HyperOS 3

Redmi Note 17 Pro Max, 6,83 inç büyüklüğünde 1.5K çözünürlüğe sahip AMOLED ekranla geliyor. 120 Hz yenileme hızı sunan panel, 3.500 nit seviyesine kadar tepe parlaklığına ulaşabiliyor.

Telefonun merkezinde Snapdragon 6 Gen 5 işlemci bulunuyor. Kamera tarafında ise 50 MP çözünürlüğünde ana kameraya 8 MP ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta selfie ve görüntülü görüşmeler için 32 MP kamera yer alıyor.

Modelin en çok öne çıkan özelliği ise bataryası. Redmi Note 17 Pro Max, 10.000 mAh kapasiteli bataryasını 100W hızlı şarj desteğiyle birleştiriyor. Cihaz yazılım tarafında ise HyperOS 3 ile geliyor.

REDMI NOTE 17 SERİSİNİN DİĞER MODELLERİ NELER SUNUYOR?

Serinin giriş seviyesindeki Redmi Note 17, 7 inç büyüklüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranla geliyor. Telefon gücünü Snapdragon 6s 4G Gen 2 işlemciden alıyor.

Redmi Note 17 5G modelinde ise Snapdragon 4 Gen 4 işlemci kullanılıyor. Note 17 ve Note 17 5G'nin her ikisinde de 7.700 mAh kapasiteli batarya bulunuyor.

Serinin Pro modeli Redmi Note 17 Pro 5G, Snapdragon 6s Gen 4 işlemcinin yanı sıra 8.340 mAh kapasiteli bataryasıyla standart modeller ile Pro Max arasında konumlanıyor.

Kaynak: Webtekno