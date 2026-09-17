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Tarlaya ektiler, dönümünden 900 kilo ürün aldılar!

Samsun’un Alaçam ilçesinde 2026 yılı çeltik hasadı, protokol üyeleri ve üreticilerin katılımıyla gerçekleştirilen programla başladı. Gökçeboğaz Mahallesi Kargalı mevkisindeki tarlada düzenlenen "2. Çeltik Hasadı Tarla Günü"nde biçerdöverler tarlaya girerken, aylar süren emek ürüne dönüştü.

Tarlaya ektiler, dönümünden 900 kilo ürün aldılar!
Gökçen Kökden

Alaçam Kaymakamlığı, Alaçam Belediyesi, Alaçam Muhtarlar Derneği ve Alaçam-Yakakent Yerel Eylem Grubu Derneği (AYYEG-DER) katkılarıyla düzenlenen programa çok sayıda üretici, kurum ve kuruluş temsilcisi ile vatandaş katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Tarlaya ektiler, dönümünden 900 kilo ürün aldılar! 1

Programda konuşan Alaçam Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Sönmez, çeltiğin ilçe tarımı ve ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Üreticilerin büyük emek verdiğini ifade eden Sönmez, "Çeltik, ilçemiz tarımı açısından büyük önem taşıyor. Toprağını işleyen, gece gündüz demeden çalışan ve alın teri döken çiftçilerimizin emeği bizim için çok kıymetli. Alaçam Ziraat Odası olarak üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

550 DÖNÜMDE ÇELTİK ÜRETİMİ

Tarlaya ektiler, dönümünden 900 kilo ürün aldılar! 2

Hasadın yapıldığı tarlanın sahibi, Gökçeboğaz Mahallesi Muhtarı ve çeltik üreticisi Halil İbrahim Çelebi ise sezonun verimli geçtiğini belirtti. Yaklaşık 550 dönüm alanda çeltik üretimi yaptığını ifade eden Çelebi, dönüm başına ortalama 900 kilogram ürün aldıklarını söyledi. Çelebi, "Ekiminden sulamasına, bakımından hasadına kadar aylarca tarlamızın başındayız. Çok şükür bu yıl bereketli bir sezon geçirdik. 550 dönüm civarında çeltik ekimimiz var. Dönüm başına ortalama 900 kilogram ürün alıyoruz. Verimimizden memnunuz. Rabbim bütün çiftçilerimizin emeğini zayi etmesin, ürünlerine bereket, kazançlarına bolluk versin" diye konuştu.

BİÇERDÖVERLER TARLAYA GİRDİ

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, kurum ve oda temsilcileri ile üreticiler hasat alanına geçti. Temsili hasadın gerçekleştirilmesiyle biçerdöverler çalışmaya başladı. Altın sarısı çeltik başaklarının biçerdöverlerle toplanmasıyla birlikte Alaçam’da 2026 yılı çeltik hasadının startı verilmiş oldu. Üreticiler aylar süren emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşarken, programa katılanlar da çiftçilerin heyecanına ortak oldu. Programın sonunda tarımsal üretime ve organizasyona katkı sağlayan isimlere Alaçam Ziraat Odası tarafından plaket ve hediyeler takdim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Pirinç hasat
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