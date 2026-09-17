Şimdiye kadarki en hızlı şarj olan iPhone belli oldu

Apple, iPhone 18 Pro Max ile şarj hızı konusunda önceki nesle kıyasla önemli bir ilerleme kaydetmiş görünüyor. Ice Universe tarafından paylaşılan test sonuçlarına göre yeni model, yalnızca 15 dakikada yüzde 50 şarj seviyesine ulaştı.

Bu sonuç, Apple'ın iPhone 18 Pro Max için açıkladığı resmi hızlı şarj değerini de karşılıyor.

YÜZDE 100'E 55 DAKİKADA ULAŞTI

Testte iPhone 18 Pro Max'in bataryası 10 dakikada yüzde 34, 15 dakikada ise yüzde 50 seviyesine ulaştı. Cihazın ekranında yüzde 100 şarj seviyesi yaklaşık 55 dakika sonra görülmeye başladı.

Bununla birlikte testte telefonun bataryaya enerji aktarmayı tamamen durdurmasının yaklaşık 76 dakika sürdüğü belirtildi. Bu durum, ekranda yüzde 100 seviyesinin görülmesiyle şarj işleminin tamamen sonlanmasının aynı anda gerçekleşmeyebildiğini gösteriyor.

ŞARJ SIRASINDA 52W'A KADAR GÜÇ ÇEKTİ

Bir önceki nesil iPhone 17 Pro Max, yapılan testlerde 15 dakikada yaklaşık yüzde 38 şarj seviyesine ulaşırken, ekranda yüzde 100 seviyesini yaklaşık 72 dakika sonra gösteriyordu. Modelin testlerde ulaştığı en yüksek şarj gücü ise yaklaşık 35W seviyesindeydi.

iPhone 18 Pro Max'te ise yapılan ölçümlerde telefonun şarj sırasında 52W'a kadar güç çektiği görüldü. Böylece yeni model, test sonuçlarına göre şimdiye kadarki en hızlı şarj olan iPhone konumuna geldi.

Apple'ın yeni modeli ayrıca önceki nesle kıyasla daha yüksek kapasiteli bir bataryaya ve 2 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen A20 Pro çipe sahip. Apple, yeni çipin enerji verimliliğinin iPhone 18 Pro Max'in pil ömrüne katkı sağladığını belirtiyor.

PEKİ RAKİPLERİ NE DURUMDA?

Apple'ın şarj tarafında kaydettiği ilerlemeye rağmen Android tarafındaki bazı rakipler toplam şarj süresi konusunda hâlâ daha hızlı sonuçlar verebiliyor.

Örneğin, Samsung Galaxy S26 Ultra'nın yapılan testlerde 15 dakikada yaklaşık yüzde 51 şarj seviyesine ulaştığı ve yaklaşık 43 dakikada yüzde 100 seviyesini gösterdiği belirtiliyor.

Ancak iki telefonun batarya kapasiteleri aynı değil. Galaxy S26 Ultra, iPhone 18 Pro Max'e kıyasla daha düşük kapasiteli bir bataryaya sahip olduğu için yalnızca toplam şarj süresine bakılarak yapılan doğrudan karşılaştırmalarda bu farkın da dikkate alınması gerekiyor.