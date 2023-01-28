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  4. Taro Emir Tekin ile Dilan Çiçek Deniz aşk mı yaşıyor? Fotoğraflı yanıt gecikmedi!

Taro Emir Tekin ile Dilan Çiçek Deniz aşk mı yaşıyor? Fotoğraflı yanıt gecikmedi!

28.01.2023 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilan Çiçek Deniz ile Tarık Emir Tekin'in aşk yaşadığı iddiaları magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı. Deniz ile Thor Saevarsson aşkı yaklaşık 2 ay önce sona erdi. Nişanlı olan ve evlenmeleri beklenen ikilimin bu ayrılık kararı oldukça şaşırtmıştı. Taro Emir Tekin'den aşk iddialarına fotoğraflı yanıt gecikmedi...

Taro Emir Tekin ile Dilan Çiçek Deniz aşk mı yaşıyor? Fotoğraflı yanıt gecikmedi!

Evlilik kararı aldığı İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile ani bir şekilde ayrılan Dilan Çiçek Deniz'in, meslektaşı Taro Emir Tekin'le aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Çok konuşulan aşk dedikodusunun ardından Tarık Emir Tekin'den fotoğraflı bir yanıt geldi...

Şevval Sam'ın oğlu Taro Emir Tekin ile Dilan Çiçek Deniz çıkan aşk iddialarına sessiz kalmadı. Sosyal medya hesaplarından birbiriyle çekilen fotoğrafı paylaşan ikili, "Kardeş" notunu yazarak aşk iddiasını kesin bir dille yalanlamış oldu.

İşte o paylaşım:

taro

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