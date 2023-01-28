Taro Emir Tekin ile Dilan Çiçek Deniz aşk mı yaşıyor? Fotoğraflı yanıt gecikmedi!

Evlilik kararı aldığı İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile ani bir şekilde ayrılan Dilan Çiçek Deniz'in, meslektaşı Taro Emir Tekin'le aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Çok konuşulan aşk dedikodusunun ardından Tarık Emir Tekin'den fotoğraflı bir yanıt geldi...

Şevval Sam'ın oğlu Taro Emir Tekin ile Dilan Çiçek Deniz çıkan aşk iddialarına sessiz kalmadı. Sosyal medya hesaplarından birbiriyle çekilen fotoğrafı paylaşan ikili, "Kardeş" notunu yazarak aşk iddiasını kesin bir dille yalanlamış oldu.

İşte o paylaşım:





