Taro Emir Tekin'in ödül törenine giydiği kıyafet çok konuşuldu! Gören Nuri Alço sandı

Yalı Çapkını dizisinde Kaya rolüne hayat veren ünlü oyuncu Taro Emir Tekin, GQ Dergisi'nin ödül töreninde giydiği kıyafeti ile gündem oldu. Törende 'Yılın Stil Sahibi Erkeği' ödülünü almaya hak kazanan Tekin'in kıyafetini kimi kişiler bornoza benzetirken kimileri ise Nuri Alço'nun bornozlu pozunu anımsadı.

KIYAFETİ GÜNDEM OLDU

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam'ın kendi yolundan giden oyuncu oğlu Taro Emir Tekin GQ Dergisi'nin ödül töreninde dikkatleri üzerine çekti.

Taro Emir Tekin siyah ve beyaz renklerden oluşan ödül töreni kombiniyle sosyal medyada gündem oldu. Tekin'in kostümü bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından bornoza benzetilirken bazıları tarafından Nuri Alço'nun ikonik pozuna benzetildi.

Taro Emir Tekin'in ödül töreni kostümüne gelen bazı yorumlar şu şekilde:

"Fular ve viski bardağı lazım. Robdöşambrlı Nuri Alço geldi aklıma."

"Taro ne yaptın?"

"Arkadaşıma 'beni çek' dediğimde çektiği fotoğraf."





