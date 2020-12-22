Tarsus gezilecek yerler - Tarsus gezi rehberi

Dünyanın en eski yerlerşim yerlerinden biri Tarsus. Roma, Bizans ve Yunanlılara ev sahipliği yapmış, tarihi İpek Yolu’nun güzergahlarından biriymiş. Bu yaşanmışlıklar günümüze de bir çok tarihi değer bırakmış. Ama Tarsus'un güzellikleri tarihi yerlerle sınırlı değil yalnızca, muhteşem de bir doğası var. Gezilip görülmesi gereken bir çok yeriyle, lezzetli yöresel tatlarıyla seyahat severlerin kalbinde taht kuruyor. Tarsus gezilecek yerler yazısında geziniz esnasında ihtiyaç duyacağınız tüm bilgileri (Tarsus'ta ne yenir, nerede kalınır, Tarsus'tan ne alınır, gezilecek yerler, giriş ücretleri, ziyaret saatleri) bulabilirsiniz. İşte detaylarıyla Tarsus gezi rehberi... TARSUS'DA NE ZAMAN GİDİLMELİ? Tarsus Akdeniz ikliminde olduğu için yılın her dönemi ziyaret edilebilir. Ancak yazın çok sıcak ve nemli olduğu için geziniz çok konforlu olmayabilir. Bu yüzden Nisan, Mayıs ya da Eylül, Ekim aylarında çok daha rahat gezebilirsiniz. TARSUS KAÇ GÜNDE GEZİLİR? Derin bir tarihi içinde barındıran Tarsus gezilecek yerler listesindeki yerler 1 günde gezilip görülecek yerler değil. Bu doğayı, tarihi, kültürü hissetmek, yaşamak, lezzetli yemekleriyle seyahatinizi taçlandırmak için Tarsus'a 2 ya da 3 gün ayırmanızı tavsiye ederim.

TARSUS'TAN NE ALINIR? Tarsus geziniz sırasında kendinize ya da sevdiklerinize hediye almak isterseniz Tarsus'tan ne alınır sorusu aklınıza gelecek. Yiyecek şeyler almak mümkün; mesela cezerye alınabilir. Buraya özgü özellikle ramazan aylarında tüketilen krema ve bir tür kurabiyeden oluşan tatlıları kerebiç alınabilir. Tarsus'un adeta simgesi haline gelmiş olan Şahmeran motifinin işlendiği takılar ve hediyelik eşyalar satın alınabilir. Ayrıca şalgam da alınabilecek bir diğer seçenek. TARSUS'TA NE YENİR? Ne yenmez ki! Düşünsenize Adana ve Mersin gibi iki gurme şehrin ortasında bir ilçe Tarsus. Akıllara ilk olarak Adana kebap, tantuni seçeneği geliyor elbette. Ama daha durun insana mide fesadı geçirtecek lezzetler var Tarsus'ta. Belki de hayatınızda yiyeceğiniz en güzel fındık lahmacunu burada tadabilirsiniz. Humus deyince aklınıza Hatay mutfağı geliyor olabilir ama Tarsus'ta da mükemmel yapıyorlar. Tatlıcıları gördüğünüz yerde durun ve taş kadayıf yiyin, bırakı şerbeti parmaklarınızdan aksın. Kerebiç ve cezerye de tatmanız gereken lezzetlerden. Ekebapların yanında şalgam da için dememe gerek yoktur sanırım.

TARSUS'TA KONAKLAMA Tarsus seyahatinizi konaklamalı planlıyorsanız burda kalabileceğiniz oteller de bulunuyor. Tarsus'un eski tarihi evlerin bazıları restore edilerek otel olarak hizmet vermeye başlamış. O tarihi dokuyu atmosferi hissetmek için güzl bir seçenek olabilir. Otel Zorbaz, Konak Efsus, Elif Hatun Konağı, Cihan Palas Otel, Osmanlı Marco Pasha Otel Tarsus otellerinden birinde konaklayabilirsiniz. Ayrıca uygulama oteli, öğretmenevi ve polisevi de bulunuyor. TARSUS ŞAHMERAN EFSANESİ Tarsus'ta binlerce yıl önce yedi kat yerin altında yaşayan yılanlar varmış. Meran adı verilen bu yılanlar barış içinde yaşarlarmış. Meranların kraliçesine Şahmeran deniyormuş. Şahmeran genç ve güzel bir kadınmış. Efsaneye göre, Şahmeran'ı gören ilk insan geçimi için odun satan fakir bir ailenin oğlu olan Cemşab olmuş. Bir gün Cemşab ve arkadaşları bal dolu bir mağara keşfetmişler. Balı çıkarmak için Cemşab'ı aşağıya indiren arkadaşları paylarına daha çok bal düşmesi için onu orada bırakıp kaçmışlar. Cemşab mağarada bir delik görmüş ve buradan ışık sızdığını farketmiş. Cebindeki bıçakla deliği büyütünce, ömründe görmediği kadar güzel bir bahçe görmüş. Bu bahçede eşi benzeri olmayan çiçekler, havuz ve pek çok yılan görmüş. Uzun yılar burada yaşamış ve Şahmeran'ın güvenini kazanmış.

Yıllar sonra, ailesini çok özlediğini söyleyip gitmek için yalvarmış. Bunun üzerine Şahmeran kendisini bırakacağını, ancak yerini kimseye söylemeyeceğine dair söz vermesini istemiş. Şahmeran'a söz verip ailesine kavuşan Cemşab uzun yıllar verdiği sözde durarak Şahmeran'ın yerini kimseye söylememiş. Bir gün ülkenin padişahı hastalanmış. Ülkenin veziri hastalığın çaresinin Şahmeran'ın etini yemek olduğunu söylemiş ve her yere haber salınmış. Cemşab kuyunun yerini söylemeye zorlanmış. Cemşab mecbur kalıp kuyunun yerini gösterince Şahmeran bulunup dışarı çıkarılmış. Şahmeran Cemşab'a; "Beni toprak çanakta kaynatıp suyumu Vezire içir, etimi de Padişaha yedir" demiş. Böylece vezir ölmüş padişah da iyileşip Cemşab'ı veziri yapmış. Efsaneye göre Şahmeran'ın öldürüldüğünü yılanlar o günden beri bilmiyorlarmış. Tarsus'un, Şahmeran'ın öldürüldüğünü öğrenen yılanlar tarafından bir gün istila edileceğine inanılıyor. TARSUS GEZİLECEK YERLER İşte geldik Tarsus gezi rehberi yazısının en güzel bölümüne. Tarsus'a gittiğinizde nereleri gezeceksiniz hadi birlikte bakalım.

ST. PAUL KİLİSESİ St. Paul Kilisesi, İncil’de Tarsuslu olarak geçen, İsa’nın 12 havarisinden biri olan St. Paul adına yapılmış.12. yüzyıl yapısı olan Tarsus St. Paul Kilisesi Hıristiyanlığı yaymak uğruna pek çok mücadele veren St. Paul'den dolayı Hıristiyanlar için çok değerli. İnanç turizmi açısından büyük öneme sahip olan kiliseye yabancı turistler de sıklıkla geliyor. St. Paul Kilisesi giriş ücreti: 10 tl, müze kart geçerli. Ziyaret saatleri: Hafta sonu kapalı. Yaz Dönemi

1 Nisan - 1 Ekim

Açılış Saati: 10:00

Kapanış Saati: 17:00 Kış Dönemi

1 Ekim - 1 Nisan

Açılış Saati: 08:00

Kapanış Saati: 17:00 ST. PAUL KUYUSU Aziz Paul'un evinin olduğu yer olarak kabul edilen bir avluda bulunuyor St. Paul Kuyusu. Aziz Paul adına yapıldığı biliniyor. Aziz. Paul Kuyusu'ndan çıkan suyun şifalı olduğuna inanan turistler, burayı hac amaçlı olarak da ziyaret ediyor. Kudüs'e hacı olmak için yöreden geçen hıristyanlar kutsal sayılan bu kuyu suyundan içiyor. St. Paul Kuyusu giriş ücreti: 10 tl, müze kart geçerli. Ziyaret saatleri: Hafta sonu kapalı.

Yaz Dönemi

1 Nisan - 1 Ekim

Açılış Saati: 10:00

Kapanış Saati: 17:00 Kış Dönemi

1 Ekim - 1 Nisan

Açılış Saati: 08:00

Kapanış Saati: 17:00 TARSUS ULU CAMİİ 1579 yılında Ramazanoğlu Beyi Piri Paşanın oğlu İbrahim Bey tarafından yaptırılmış. Tarihi caminin doğu tarafındaki türbede Şit ve Lokman Peygamberlerle, Abbasi halifesi Ma'mun'un mezarı bulunuyor. ŞAHMERAN HAMAMI Tarsus gezilecek yerler listesinin en ilginç yeri Şahmeran Hamamı. Vakıf İşhanı'nın yanındaki eski hamam, Romalılardan kalma bir temel üzerine Ramazanoğulları tarafından yaptırılmış. Efsanevi Şahmeranın bu hamamda öldürüldüğüne, hamamın duvarındaki kırmızılığın şahmeranın kanı olduğuna inanılıyor. Bu nedenle Eski Hamam ''Şahmeran Hamamı'' şeklinde anılıyor. KLEOPATRA KAPISI Bizans Dönemi'nde inşa edilen kent surlarının Dağ Kapısı, Adana Kapısı ve Deniz Kapısı varmş. Tarsus'un 18.'nci yüzyıl sonlarına kadar oldukça sağlam üç kapılı surları, 1835 yılında Mısırlı İbrahim Paşa tarafından yıktırılmış ve sadece iki ayak üzerinde tek kemerli deniz kapısı kalmış. Mısır kraliçesi Kleopatra'nın sevgilisi Romalı General Antonius ile Tarsus'da buluşmak üzere geldiklerinde, o zamanın limanı olan Gözlü Kule'de büyük bir törenle karşılanmışlar ve Deniz Kapısı'ndan şehre girmişler. Bu nedenle Deniz Kapısı'na Kleopatra Kapısı deniyor.