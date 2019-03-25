Tartışmaların odağındaki sergi açıldı

Almanya’nın Bonn kentinde Michael Jackson’ın anısı için hazırlanan sergi Cuma günü kapılarını ziyarete açtı. “Duvardaki Michael Jackson” isimli serginin açılışı, Jackson hakkında hazırlanan “Leaving Neverland” isimli belgeselde iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddialarının sonucunda yaşanan tartışmalarla yapıldı.
Tüm dünyada tartışmalar devam ederken, serginin küratörleri açılışı bilinçli olarak ertelemediklerini ifade etti. Küratörler, serginin içeriğinin Jackson’a bir övgü olmaktan ziyade sanatçının hayatını artıları ve eksileri ile yansıtmayı hedeflediğini dile getirdi.
"POP'UN KRALI'NI TEKRAR DEĞERLENDİRMEK ÖNEMLİ"
14 Temmuz’a kadar sürecek serginin yer aldığı Bonn Sanat Müzesi (Bundeskunsthalle) Direktörü Rein Wolf, “Özellikle şimdi, yeni istismar suçlamaları aydınlatılırken ‘Pop’un Kralı’nı tekrar değerlendirmek önemli” şeklinde konuştu. Wolf’a göre sergi, müzisyen için bir saygı duruşundan ziyade, Micheal Jackson’ı çeşitli açılardan gösteren ve hatta kimi zaman eleştirel bir üslup sergileyen bir içeriğe ev sahipliği yapıyor. Direktör, bu durumu “Kültürel bir hatırayı ortadan kaldırmak yerine tartışmayı sağlayacak bir platform oluşturmanın daha iyi bir seçenek olduğuna inanıyorum” sözleriyle açıkladı.
DÜNYA TEPKİ GÖSTERDİ
Tartışma yaratan “Leaving Neverland” adlı belgeselde, sanatçının henüz hayatta olduğu dönemde karşı karşıya kaldığı suçlamalara benzer bir şekilde, iki yeni çocuk istismarı iddiası ortaya atıldı. Televizyonda ilk olarak 3 Mart’ta ABD’li HBO kanalında yayınlanan belgeselde, 40 yaşındaki James Safechuck ve 36 yaşındaki Wade Robson’ın ifadeleri tüm dünyada tepkilerle karşılandı. Ancak Bonn Sanat Müzesi’ndeki serginin planlaması bundan çok daha öncesine dayanıyor. İlk olarak Londra’daki Ulusal Portre Galerisi’nde ziyaretçilerin beğenisine sunulan sergi, daha sonra 14 Şubat’a kadar Paris’teki Büyük Saray’da yer almıştı.
‘JACKSON’IN KARMAŞIK YAPISINI GÖSTERİYOR’
Bonn’daki açılışa katılan küratör Nicholas Cullinan, serginin planlama aşamasından itibaren sanatçıyı övmek gibi bir hedefinin olmadığını vurguladı. Cullinan, “Sergi, Michael Jackson’ın karmaşık yapısını gösteriyor. Kendisinin nasıl da farklı insanlar için farklı şeyler ifade ettiğini gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.
SERGİDE ÖNEMLİ İSİMLER YER ALIYOR
Sergide 53 sanatçının 134 işi yer alıyor. Bu sanatçılar arasında Andy Warhol, Keith Haring, Isa Genzken, Yan Pei Ming ve “Amerikalı İsa” eseri ile Katolik ikonografiye atıfta bulunan David LaChapelle gibi isimler yer alıyor. Söz konusu belgeselin Almanya’da 6 Nisan’da ilk kez ekranlara gelmesinin ardından Bonn Sanat Müzesi’nde konuyla ilgili bir panel düzenlenmesi planlanıyor.
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