Tartışmaların odağındaki sergi açıldı

Almanya’nın Bonn kentinde Michael Jackson’ın anısı için hazırlanan sergi Cuma günü kapılarını ziyarete açtı. “Duvardaki Michael Jackson” isimli serginin açılışı, Jackson hakkında hazırlanan “Leaving Neverland” isimli belgeselde iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddialarının sonucunda yaşanan tartışmalarla yapıldı.

Tüm dünyada tartışmalar devam ederken, serginin küratörleri açılışı bilinçli olarak ertelemediklerini ifade etti. Küratörler, serginin içeriğinin Jackson’a bir övgü olmaktan ziyade sanatçının hayatını artıları ve eksileri ile yansıtmayı hedeflediğini dile getirdi.

"POP'UN KRALI'NI TEKRAR DEĞERLENDİRMEK ÖNEMLİ"

14 Temmuz’a kadar sürecek serginin yer aldığı Bonn Sanat Müzesi (Bundeskunsthalle) Direktörü Rein Wolf, “Özellikle şimdi, yeni istismar suçlamaları aydınlatılırken ‘Pop’un Kralı’nı tekrar değerlendirmek önemli” şeklinde konuştu. Wolf’a göre sergi, müzisyen için bir saygı duruşundan ziyade, Micheal Jackson’ı çeşitli açılardan gösteren ve hatta kimi zaman eleştirel bir üslup sergileyen bir içeriğe ev sahipliği yapıyor. Direktör, bu durumu “Kültürel bir hatırayı ortadan kaldırmak yerine tartışmayı sağlayacak bir platform oluşturmanın daha iyi bir seçenek olduğuna inanıyorum” sözleriyle açıkladı.