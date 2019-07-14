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‘Taş Devri’ geri dönüyor

zeynep.ok zeynep.ok
SİNEMA TV  | 14.07.2019 10:34 | Son Güncelleme

Taş Devri çizgi filmindeki karakterler kullanılarak yetişkinlere hitap eden bir animasyon televizyon dizisi yapılacağı açıklandı.

‘Taş Devri’ geri dönüyor

Warner Bros. Animation ve Brownstone Productions bir araya gelerek yeni bir Taş Devri serisi çıkaracak.

Dünya Halleri'nin Variety‘den aktardığı habere göre, şimdilik ilk aşamalarında olan proje, Taş Devri çizgi filmindeki karakterlerin yer aldığı, prime time’da (televizyonun en çok izlendiği 20.00-23.00 arası) yetişkinlere hitap eden bir animasyon olacak. Warner Bros. ve Animation tarafından üretilecek serinin hangi kanal üzerinden yayınlanacağı belirtilmedi.

960-66 yıllarında yayınlanan ve 6 sezon devam eden, orijinal adı “The Flinstones” olan çizgi film her yaştan izleyiciye hitap ediyordu. Henüz ilk aşamalarında olan yeni projenin ise yetişkinlere hitap edeceği söyleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Taş Devri Warner Bros. Animation

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