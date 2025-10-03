Taş zannetti, bambaşka bir şey çıktı! Tartıda 19 kilo geldi

Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı Avşar Mahallesi'nde doğa yürüyüşü yapan bir vatandaş, 19 kilo ağırlığında dev bir mantar buldu.

Mahalle sakinlerinden İbrahim Kostak, yaylada yürüyüş yaparken karşılaştığı devasa beyaz kütleyi ilk başta taş zannetti. Yaklaştığında bunun bir mantar olduğunu fark eden Kostak, şaşkınlıkla mantarı alıp köydeki markete götürdü.

MAHALLELİ 'ŞAKKULAK' DEDİ

İlk kez bu büyüklükte bir mantar gördüğünü belirten Kostak, "Önce bir taş zannettim. Yaklaştıkça dev gibi bir mantar olduğunu fark ettim. Böyle bir şeyle karşılaşacağımı hiç düşünmemiştim. Tartıda 19 kilo çıktığında ise iyice şaşırdım" dedi.

Görünümüyle de dikkat çeken mantar, kısa sürede mahallede merak uyandırdı. Özellikle çocukların ilgi odağı olan dev mantar, cep telefonlarıyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

Mahalle halkının 'Şakkulak' adını verdiği bu mantar türünün genellikle ilkbahar aylarında ortaya çıktığı, ancak bu kadar büyük bir örneğe çok nadir rastlandığı ifade edildi.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır