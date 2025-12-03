Mynet Trend

Kıbrıs'a içme suyu sağlayan barajda ilginç görüntü: Su altındaki köy ortaya çıktı!

Mersin'in Anamur ilçesinde bulunan Alaköprü Barajı'nda bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle su yaklaşık yüzde 80 oranında azaldı. 11 yıl önce baraja gömülen köy evleri ve cami tamamen ortaya çıkarken artık gezilebilecek hale geldi. Ortaya çıkan ilginç manzara dron ile havadan görüntülendi.

Bölgenin tarımsal sulama suyunu karşılayan aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) içme suyu sağlayan Alaköprü Barajı alarm vermeye başladı. Geçtiğimiz kış ve bahar da yeterli yağış almaması ve yazın sıcak geçmesinin ardından barajdaki su seviyesi yüzde 20'lere kadar geriledi.

Kıbrıs a içme suyu sağlayan barajda ilginç görüntü: Su altındaki köy ortaya çıktı! 1

Su seviyesindeki düşüşle birlikte, 2014 yılında baraj yapımı sırasında sular altında kalan Akine ve Ormancık mahallelerinin eski yerleşim alanları yeniden gün yüzüne çıktı.

Kıbrıs a içme suyu sağlayan barajda ilginç görüntü: Su altındaki köy ortaya çıktı! 2

Uzun yıllardır görünmeyen köy evleri, sokaklar ve Akine Camisiyle minaresi gezilecek duruma geldi. Barajda suyun azalmasıyla ortaya çıkan görüntü dron ile de havadan görüntülendi.

Kıbrıs a içme suyu sağlayan barajda ilginç görüntü: Su altındaki köy ortaya çıktı! 3

Bölgeye gezmeye gidenlerden Fatih Kerim Tülü, su seviyesindeki düşüşe dikkat çekerek "Alaköprü Barajı, hem Anamur ve çevresindeki tarımsal faaliyetler hem de Kıbrıs'a içme suyu sağlayan proje açısından büyük önem taşıyor. Dolayısıyla yaşanan bu su kaybı, bölge çiftçilerini de tedirgin ediyor" dedi.

Kıbrıs a içme suyu sağlayan barajda ilginç görüntü: Su altındaki köy ortaya çıktı! 4

Anamur ilçesinde komşu Bozyazı ilçesinde yaşayan İHA Muhabiri Serkan Özcan ise" Ben çocukken buraya geldiğimde her yer tamamen sular altındaydı. Şimdi su çekilince yıllardır görünmeyen evler, sokaklar ve Akine Camisi tekrar ortaya çıktı" dedi.

Kıbrıs a içme suyu sağlayan barajda ilginç görüntü: Su altındaki köy ortaya çıktı! 5

Kıbrıs a içme suyu sağlayan barajda ilginç görüntü: Su altındaki köy ortaya çıktı! 6

Kıbrıs a içme suyu sağlayan barajda ilginç görüntü: Su altındaki köy ortaya çıktı! 7

Kıbrıs a içme suyu sağlayan barajda ilginç görüntü: Su altındaki köy ortaya çıktı! 8

Kıbrıs a içme suyu sağlayan barajda ilginç görüntü: Su altındaki köy ortaya çıktı! 9

Kıbrıs a içme suyu sağlayan barajda ilginç görüntü: Su altındaki köy ortaya çıktı! 10

Kıbrıs a içme suyu sağlayan barajda ilginç görüntü: Su altındaki köy ortaya çıktı! 11

Kıbrıs a içme suyu sağlayan barajda ilginç görüntü: Su altındaki köy ortaya çıktı! 12Kaynak: İHA

