Kıbrıs'a içme suyu sağlayan barajda ilginç görüntü: Su altındaki köy ortaya çıktı!

Bölgenin tarımsal sulama suyunu karşılayan aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) içme suyu sağlayan Alaköprü Barajı alarm vermeye başladı. Geçtiğimiz kış ve bahar da yeterli yağış almaması ve yazın sıcak geçmesinin ardından barajdaki su seviyesi yüzde 20'lere kadar geriledi.

Su seviyesindeki düşüşle birlikte, 2014 yılında baraj yapımı sırasında sular altında kalan Akine ve Ormancık mahallelerinin eski yerleşim alanları yeniden gün yüzüne çıktı.

Uzun yıllardır görünmeyen köy evleri, sokaklar ve Akine Camisiyle minaresi gezilecek duruma geldi. Barajda suyun azalmasıyla ortaya çıkan görüntü dron ile de havadan görüntülendi.

Bölgeye gezmeye gidenlerden Fatih Kerim Tülü, su seviyesindeki düşüşe dikkat çekerek "Alaköprü Barajı, hem Anamur ve çevresindeki tarımsal faaliyetler hem de Kıbrıs'a içme suyu sağlayan proje açısından büyük önem taşıyor. Dolayısıyla yaşanan bu su kaybı, bölge çiftçilerini de tedirgin ediyor" dedi.

Anamur ilçesinde komşu Bozyazı ilçesinde yaşayan İHA Muhabiri Serkan Özcan ise" Ben çocukken buraya geldiğimde her yer tamamen sular altındaydı. Şimdi su çekilince yıllardır görünmeyen evler, sokaklar ve Akine Camisi tekrar ortaya çıktı" dedi.

Kaynak: İHA