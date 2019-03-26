Tasarımlarıyla görenleri şoke eden birbirinden ilginç tuvaletler

Kullanıldığı zaman müzik çalan pisuardan tutun da altın taht şeklindeki klozete kadar birbirinden ilginç tasarımlarıyla sosyal medyada fırtınalar estiren birbirinden komik tuvaletleri derledik...

Bu yaratıcılık karşısında ancak saygıyla eğilebilir ya da gülebiliriz;) İşte o ilginç tasarımlar:

Hem çişinizi yapıp hem de notalara basıp neden müzik yapmayasınız ki...



Aman Tanrım! Altın kaplama taht şeklinde yetmezmiş gibi bir de mozaikler...



Toplantı odasında yaşananları kaçırmamak için birebir ya da toplantı odasındakiler sizi kaçırmaz



Su sıçraşmış gibi insanın sinirini biraz bozabilir! Buyur otur oturabilirsen...



İzleniyorsunuz...



Müsaitseniz şurada biraz bekleyelim



Diş fırçası bile isyan edip intihar etmiş...



Öğretmenim tuvalete gidebilir miyim sorusu tarihe karıştı. Hadi git gidebilirsen



Kapı kilidi de neymiş camdan bak gör



Erotik bir mola mı



Yalnız değilsin; neden olasın! Huzur yok huzur!





