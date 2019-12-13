Taşıyıcı: Son Hız konusu ve oyuncuları… Taşıyıcı Son Hız’da kimler oynuyor? Taşıyıcı: Son Hız fragmanı (The Transporter Refueled)

Taşıyıcı Son Hız konusu nedir? Taşıyıcı Son Hız filmi oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuna sahip film, Fransız yönetmen Camille Delamarre imzasını taşıyor.
Artık eski hızlı hayatını terk etmiş olan Frank Martin (Ed Skrein), Fransa’nın güneyinde yaşamakta ve sadece bazı çok gizli teslimatlarla ilgilenmektedir. Ancak yaptığı son teslimat başına büyük iş açacaktır: 3 güzel kadına şoförlük yaptıktan sonra, onu ziyarete gelmiş babasının Rus mafyası tarafından kaçırıldığını öğrenir. Babasını kurtarabilmek için Anna (Loan Chabanol) önderliğindeki kadınlarla tehlikeli bir işbirliğine girişmek zorunda kalacaktır.
Ed Skrein
Loan Chabanol
Ray Stevenson
Lenn Kudrjawizki
Tatiana Pajkovic
Anatole Taubman
Gabriella Wright
Radivoje Bukvic
Cedric Chevalme
Samir Guesmi
Noémie Lenoir
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