TAŞIYICI THE TRANSPORTER FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI! Jason Statham'ın yer aldığı Taşıyıcı filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Taşıyıcı, orijinal adıyla The Transporter filmi, 2002 yılında Corey Yuen yönetmenliğinde çekilen bir aksiyon filmidir. Film bir taşıyıcının başına gelenleri konu alıyor. Filmin başrollerinde Guy Ritchie tarafından keşfedilmiş Jason Statham ve ünlü Asyalı aktris Shu Qi rol almaktadır. Film Fransa'da çekilmiş ve ilgi görmüştür. Taşıyıcı filminde Fransız, Amerikan ve Çinli ekipler birlikte çalışmıştır. Fakat filmin yönetmeni Corey Yuen'in, aynı zamanda filmin dövüş koreografı olmasına rağmen İngilizcesi pek yoktur.

TAŞIYICI FİLMİNİN KONUSU

Eski bir asker olan Frank Martin (Jason Statham) başarılı bir dövüşçü ve savaşçıdır. Fakat artık işi o taraflarda yoktur, daha sakin bir işte çalışmaktadır ve arkadaşı olan Fransız komisere de hayatıyla ilgili bazı yalanlar söylemektedir. Kendisi bir taşıyıcıdır. Kendisi bazen suçlu bile olsa normal insan veya paket taşır. Makul bir ücret karşılığı taşıyıcılık yapan Frank, işinde oldukça ciddi ve soğukkanlıdır. Bir tek soru sormadan, ona verilenleri taşır fakat ona verilen bilgiler tamamen doğru olmalıdır. Siyah BMW E38 735iL kullanan taşıyıcı Frank Martin'in kendisinin tam üç kuralı vardır ve bunları bozmaz.

1)"Anlaşmayı bozma"

2)"İsim yok"

3)"Paketi açma"

Her şey ona verilen bilgilerde tam olmalıdır. Kendisi asla taşıdığı bir pakete bakmaz ve kime taşıdığını da kendisine söylenmek istense bile asla ve asla sormaz. Her zaman bu kurallarla taşıyıcılığını yapar. Bir gün bir taşıyıcılık yaparken aynı adamlar, kendisini bir paket taşıması için tutarlar. Paketi bagaja koyarak yolunda devam eder. Her taşıyıcılığı boyunca sadece bir defa mola veren Frank Martin, bu molasında bagajı açarken oldukça ilginç bir şeyle karşılaşır: paket kımıldıyordur. Bir canlı olduğunu düşünse de soğukkanlılığını korur ancak sonunda yine de dayanamaz, paketi açar. Paketin içinde Lai adında Asyalı bir kız vardır. Taşıyıcı gittikçe her üç kuralı da bozar ve artık başı derttedir. Çünkü kendisini öldürmek isteyenlerin yanı sıra, şimdi Asyalılar'ı kaçıran bir gemiyi de durdurmak zorundadır.

TAŞIYICI FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Jason Statham - Frank Martin

Shu Qi - Lai

Matt Schulze - Darren 'Wall Street' Bettencourt

François Berléand - Tarconi

Ric Young - Bay Kwai

Doug Rand - Lider

Didier Saint Melin - Patron

TAŞIYICI FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Taşıyıcı filmi 2002 yılında Fransa'da çekilmiştir ve Ekim ayında vizyona girmiştir.