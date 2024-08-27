TasteAtlas dünyanın en iyi patlıcanlı yemeklerini seçti! Zirvede Türk yemeği yer aldı

Dünyanın en önemli gastronomi dergilerinden biri olan TasteAtlas, dünyanın en iyi patlıcanlı yemeklerini sıraladı. Listenin birinci sırasında ve sekizinci sırasında Türkiye'den yemekler yer aldı.

HÜNKAR BEĞENDİ DÜNYA ZİRVESİNDE!

Adını Osmanlı sultanlarının beğenisinden alan Hünkar beğendinin lezzeti artık dünyaca ünlü gurmeler tarafından da tescilleniyor. Hünkar beğendi dünyanın en iyi patlıcanlı yemekleri listesinde birinci sırada yer aldı.

Listenin sekizinci sırasında ise Gaziantep yöresine ait olan Ali Nazik kebabı yer aldı.

Dünyanın en lezzetli patlıcanlı yemeklerinin seçildiği listede hünkar beğendi 4.5 puanla birinci seçilirken, Ali nazik ise 4.4 puanla 8. sırada yer aldı.

Listede en çok yer alan bir diğer ülke ise 3 yemek ile İtalya oldu.