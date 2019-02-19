Tatbikat için kobra kanı içtiler!

ABD ve Tayland askerleri kobra yılanının kanını içti ve sürüngenleri canlı canlı yedi. İşte o kan donduran tatbikat...

Tatbikattan akılalmaz görüntüler

Asya-Pasifik'te her yıl düzenlenen ve 29 ülkenin katıldığı Cobra Gold tatbikatı ilginç görüntülere sahne oldu.

Tatbikatın açılışını ABD ve Tayland Orduları yaptı.

3 farklı aşamanın olduğu tatbikat 22 Şubat'a kadar sürecek.

Tatbikatın askeri alan eğitimi, insani yardım ve doğa felaketi gibi ayakları bulunuyor.

Tatbikatta sahil güvenliği, hastalık tehditlerinin önüne geçme ve geniş çaplı doğa felaketleri konusunda önlemler alma gibi hedefler bulunuyor.

ABD Deniz Kuvvetleri ve diğer katılımcı ülkelerin orduları 14 Şubat Çarşamba günü başlayan tatbikatta yerini aldı.

Tatbikatın ilk gününde ABD ve Tayland Orduları'nda görev yapan bir grup asker, insan sağlığı için faydalı olduğu düşünülen kobra kanı içti.

Bunun için kobra yılanlarının başı kesildi.

Bazı askerler çeşitli tropikal meyve, böcek, solucan ve sürüngen hayvanları yedi.

ABD Deniz Kuvvetleri'nde görev yağan Sergeant Griffin, bu tür eğitimlerin sık ormanlarda hayatta kalmak için oldukça elzem olduğunu söyledi.

ABD ve Tayland'ın yanı sıra tatbikata Singapur, Japonya, Çin, Endonezya, Malezya ve Güney Kore'de aktif şekilde katılım sağlıyor.

ABD Ordusu tatbikat süresince karada ve havada görev yapacak 6 bin 800 asker gönderdi.

Böylece ABD Ordusu 2018'deki rakamı ikiye katladı.

Tatbikatın ilk merasimi Tayland Genelkurmay Başkanı General Pornpipat Benyasri ve ABD'li Korgeneral Gary J. Volesky gözetiminde düzenlendi.

ABD'nin Tayland Büyükelçisi Peter Haymond, ilki 1982 yılında yapılan tatbikatın iş birliğini ve müşterek çalışmayı güçlendirdiğini söyledi.