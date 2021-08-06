Tatil arkadaşınızı doğru seçin

Yakın arkadaşlarla çıkılan bir tatil planı kulağa masal gibi geliyor değil mi? Sosyal ortamınızda oldukça iyi anlaştığınız hatta yıllardır aradığınız kayıp olan kardeşiniz gibi gördüğünüz yakın arkadaşlarla bile çıkan tatiller faciaya dönüşebiliyor. “Bir insanı en iyi tatilde tanırsınız” sözünü mutlak duymuşsunuzdur. Bu söz tamamen tatil arkadaşlığının doğru seçilmesine yöneliktir. Çünkü birbirine tatil anlayışı uymayan yakın arkadaşların yaptıkları planlar bile ikinci günün sonunda dünyanın en berbat aktivitesine dönüşebilir. Bu nedenle tatile gideceğiniz kişi seçerken dikkat etmeniz gereken birkaç noktayı sizler için araştırdık. Bavullarınızı hazırlamadan önce şu kriterlere göz atmaya ne dersiniz?

Tatile çıkmadan önce her anın, her saatin planı ve programını yapmaya özen gösterin. Bu planı birebir uygulayamasanız bile en azından konaklama ve bütçe gibi konuları tatil arkadaşınızla konuşun. Tatilin temelini oluşturan konuları önceden konuşmazsanız ya da planlama yapmazsanız tatilinizin kötü başlayacağından emin olabilirsiniz. Genel hatlarıyla planınızı yaptıysanız sırada diğer dikkat etmeniz gereken konular var.

BÜTÇENİN HESAPLANMASI

Bütçe konusu tatilde tartışma yaratabilecek konuların başında gelir. Bu nedenle tatile gitmeyi düşünen kişilerin plan için birbirine yakın bütçeler belirlemesi daha uygun olur. Bütçeler arasındaki büyük farklar konaklama yerlerinden gidilecek mekanların seçimine kadar her şeyi etkiler.

İLGİ ALANLARININ ORTAK OLMASI

Tatile gideceğiniz arkadaşlarınızla ruh eşi olmanıza gerek yoktur. Fakat birkaç ortak ilgi alanınızın olması en azından tatil sürecinde yapacağınız aktiviteleri belirleme konusunda yardımcı olur. Eğer kalabalık bir arkadaş grubu olarak tatil yapacaksınız çoğunluğun fikirlerine saygı göstermeyi deneyin. Kendi isteklerinizin yapılmasını istemek yerine ortam uyum sağlayarak daha çok eğlenebilirsiniz.

ÖZEL ZAMAN YARATILMASI

Her ne kadar tatilde çılgınlar gibi eğlenmeyi hesaplamış olsanız dahi beden olarak kimi durumlarda dinlenmeye ihtiyacınız olur. Grupla birlikte hareket etmediğiniz anlarda kendinizi mecbur hissetmeyin. Biraz ara verip kendinizle başbaşa kaldıktan sonra daha enerjik olarak yanlarına dönebilirsiniz. Bu nedenle kişisel alanlara ve özel zamanlara saygı duyan tatil arkadaşları seçmeye özen gösterin.

EN AZ BİR HAFTA SONUNUN BERABER GEÇİRİLMESİ

Eğer bir arkadaşınızla uzun süreli bir tatile çıkmayı düşünüyorsanız ve daha öncesinde birlikte tatil yapmadıysanız bu oldukça riskli bir adım olabilir. Bu nedenle tatil arkadaşınızla öncesinde kısa bir hafta sonu tatili planlayın. Böylece onun doğru bir tatil arkadaşı olup olmadığını daha kolay bir şekilde anlayabilirsiniz.

LİMİTLERİN BELİRLENMESİ

Tatil sırasında arkadaşlarınızın çok ısrar etmesine rağmen eğer yapmak istemediğiniz bir durumun içindeyseniz bunu uygun bir dille anlatın. Ancak tatilin hemen öncesinde kırmızı çizgi olarak gördüğünüz konular varsa bunları tatil arkadaşlarınızla paylaşmak daha doğru bir adım olacaktır.



