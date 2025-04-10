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Tatil köyü kurmuşlardı! Çevreci çift variller dolusu dışkıyı bırakıp kaçtı! İki ülke onların peşine düştü...

Ahşap kulübeden oluşan Stedans adlı tatil köyünün işletmecileri Flemming Hansen ve Mette Helbaek isimli çift, arkalarında varil dolusu dışkı, ölü hayvanlar bırakarak ortalıktan kayboldu. Yetkililer soruşturma başlattı.

Tatil köyü kurmuşlardı! Çevreci çift variller dolusu dışkıyı bırakıp kaçtı! İki ülke onların peşine düştü...
Jale Uslu

Sürdürülebilir tarıma odaklanan ve 16 ahşap kulübeden oluşan Stedans adlı tatil köyünün işletmecilerinin, arkalarında 158 varil atık bıraktığı ortaya çıktı. Flemming Hansen ve Mette Helbaek’in, ülkenin güneyinde yer alan Halland bölgesindeki inziva köyünden kaçarak ortadan kayboldu.

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İsveç gazetesi Dagens Nyheter ve Danimarka gazetesi Politiken’in yaptığı araştırmalarda, tatil köyünde bakılan bazı hayvanların terk edildiği, tesislerdeki atık suyun ormana karıştığı aktarılıyor. Çiftin baktığı ördeklerin yiyecek bulamadığı için yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.

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VERGİ BORÇLARI NEDENİYLE KAÇMIŞLAR!

Vergi borcu nedeniyle Kopenhag’ı 2016’da terk edip İsveç’e gittiği belirtiliyor. Ancak İsveç’te kurdukları Stedsans tatil köyünde de 6 milyon kron (yaklaşık 22,7 milyon TL) vergi borçları olduğu, işletmenin martta iflas ettiği, çiftin de aralıkta Guatemala’ya kaçtığı aktarılıyor. İsveç ve Danimarka, çift hakkında hukuki işlem başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Danimarka İsveç
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