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ChatGPT'ye yeni gizlilik özelliği geldi: Artık sohbetlerinizi kilitleyebilirsiniz

OpenAI, ChatGPT kullanıcılarının özel sohbetlerini korumak için yeni bir özellik duyurdu. Artık sohbetler dört haneli PIN ile, desteklenen cihazlarda da Face ID veya Touch ID ile kilitlenebilecek. Yeni özellik, konuşmaların diğer kişiler tarafından görüntülenmesini engellemeyi amaçlıyor.

ChatGPT'ye yeni gizlilik özelliği geldi: Artık sohbetlerinizi kilitleyebilirsiniz
Enes Çırtlık

OpenAI, ChatGPT'ye kullanıcı gizliliğini artırmayı hedefleyen yeni bir özellik eklediğini açıkladı. Locked Chats (Kilitli Sohbetler) adı verilen özellik sayesinde kullanıcılar, seçtikleri konuşmaları kilitleyerek cihazlarına erişebilen diğer kişilerin bu sohbetleri görüntülemesini sınırlandırabilecek.

Kilitlenen sohbetlere dört haneli PIN koduyla erişilebilecek. Desteklenen cihazlarda ise Face ID veya Touch ID kullanılabilecek. Özellik, salı günü itibarıyla kademeli olarak kullanıma sunulmaya başladı.

ChatGPT ye yeni gizlilik özelliği geldi: Artık sohbetlerinizi kilitleyebilirsiniz 1

CHATGPT'DE KİLİTLENEN SOHBETLER AYRI BİR BÖLÜMDE SAKLANACAK

OpenAI'ye göre yeni özellik, kişisel konular hakkında konuşan veya sürpriz planlayan kullanıcılar için tasarlandı. Böylece kullanıcılar, başka bir sohbetteki bir şeyi göstermek için cihazlarını arkadaşlarına ya da aile üyelerine verdiklerinde özel konuşmalarının görüntülenmesini sınırlandırabilecek.

Sohbet geçmişinde görünmeyen ayrı bir oturum sunan Geçici Sohbetler özelliğinden farklı olarak kullanıcılar, kilitli sohbetlerine istedikleri zaman geri dönebilecek.

Bir sohbet kilitlendiğinde Kilitli Sohbetler adlı özel bir bölüme taşınacak. Bu konuşmalar normal sohbet geçmişinden, sabitlenmiş sohbetlerden ve sohbet arama sonuçlarından ayrı tutulacak.

ChatGPT ye yeni gizlilik özelliği geldi: Artık sohbetlerinizi kilitleyebilirsiniz 2

KİLİTLİ SOHBETLERİN HAFIZASI DA AYRI OLACAK

Hafıza özelliği etkinleştirildiğinde Kilitli Sohbetler bölümünün kendine ait ayrı bir hafızası bulunacak. Bu hafıza, aynı bölümdeki kilitli konuşmalar arasında paylaşılacak.

Bir sohbet kilitlendikten sonra gönderilen yeni mesajlar, Kilitli Sohbetler bölümünün hafızasını güncelleyebilecek. Ancak bu bilgiler ChatGPT'nin normal hafızasına aktarılmayacak.

Böylece kilitli konuşmalarda paylaşılan yeni bilgilerin normal sohbetlerde kullanılması önlenecek.

SOHBETLERİ KİLİTLEMEK UÇTAN UCA ŞİFRELEME SAĞLAMIYOR

Yeni özellik ChatGPT'ye ek bir gizlilik katmanı kazandırsa da hassas bilgilerin nasıl saklandığı veya işlendiğiyle ilgili endişeleri ortadan kaldırmıyor.

OpenAI, sohbet kilitlemenin uçtan uca şifreleme sağlamadığını ve ayrı bir şifrelenmiş kasa oluşturmadığını özellikle belirtiyor.

Ayrıca sohbetlerin ne kadar süreyle saklandığı değişmeyecek. ChatGPT'nin sohbet kilitlenmeden önce hatırladığı bilgiler silinmeyecek ve "Improve the model for everyone" ("Modeli herkes için iyileştir") ayarı da bu işlemden etkilenmeyecek.

ChatGPT ye yeni gizlilik özelliği geldi: Artık sohbetlerinizi kilitleyebilirsiniz 3

Öte yandan kullanıcıların dikkat etmesi gereken önemli bir ayrıntı daha bulunuyor. OpenAI’ye göre PIN kodunun sıfırlanması, önceki PIN ile korunan tüm kilitli sohbetlerin, dosyaların ve diğer içeriklerin kalıcı olarak silinmesine neden olacak.

HER CHATGPT SOHBETİ KİLİTLENEMEYECEK

Yeni kilitleme özelliği bazı sohbet türlerinde kullanılamayacak. Geçici sohbetler, arşivlenmiş sohbetler, grup sohbetleri, paylaşılan bağlantılardan oluşturulan konuşmalar, zamanlanmış görev içeren sohbetler ve toplantı kayıtlarının bulunduğu konuşmalar bu özelliğin dışında tutulacak.

ChatGPT ye yeni gizlilik özelliği geldi: Artık sohbetlerinizi kilitleyebilirsiniz 4

CHATGPT'NİN YENİ ÖZELLİĞİ KİMLERE SUNULACAK?

Kilitli Sohbetler özelliği ChatGPT'nin Free, Go, Plus, Pro, Business, Enterprise ve Edu planlarındaki kullanıcılara sunulacak.

Ancak OpenAI, özelliğin ChatGPT for Healthcare kapsamında kullanılamayacağını açıkladı.

Yeni özellik kademeli olarak dağıtıldığı için henüz tüm kullanıcıların hesaplarında görünmeyebilir.

Kaynak: TechCrunch

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka OpenAI ChatGPT
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