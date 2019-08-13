Tatilciler akın etti! Kuyruğun sonu gözükmedi

Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin akın ettiği Ölüdeniz'de, trafik yoğunlaştı. Ölüdeniz'e giden yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafikte saatlerce bekleyen bazı tatilciler, araçlarını yol kenarlarına park etmek zorunda kaldı. Araçlarını uygun alanlara park edebilen tatilciler, 4- 5 kilometre yürüyerek, plaja ulaştı.
Öte yandan dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'ne, trafik yoğunluğu nedeniyle güçlükle gidilebiliyor. Ölüdeniz- Faralya yolu kullanılarak, ulaşılan Kelebekler Vadisi'ne gitmek isteyen bazı kişiler, trafik yoğunluğu nedeniyle geri döndüklerini söyledi. (DHA)
Taşlı sopalı kavga! Yaralı ve gözaltılar var
Bir Finli kirala! 3 gün bu deneyimi yaşayabilirsiniz
İranlı turistler bu ilimize akın ediyor
Uzmanlar uyarıyor: Sakın evde yapmayın
300 polis dünyaca ünlü barlar sokağına girdi! Didik didik arandılar
Tüm işlem 4 saat sürüyor: Hata payı 80 mikrondan daha az
Okuyucu Yorumları 0 yorum