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Tatilcilerin yeni gözdesi oldu! Sıcaktan bunalanlar Ballıpınar Yaylası’na koştu

19.07.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihi ve doğal güzellikleri ile birlikte Aydın’ın önemli ilçelerinden olan Karacasu, artan hava sıcaklıkları ile birlikte yaylalarıyla da ön plana çıkmaya başladı.

Tatilcilerin yeni gözdesi oldu! Sıcaktan bunalanlar Ballıpınar Yaylası’na koştu

Kuşbakışı manzaraları ile misafirlerine görsel şölen sunan ve çevresindeki ormanlık alanlarıyla da adeta oksijen deposu olan Ballıpınar Yaylası ise vatandaşların yeni gözdesi oldu. Ballıpınar Kooperatifi’ne ait aile çay bahçesinin işletmecisi olan Coşkun Çoban ise “Havasıyla, suyuyla, bol oksijeniyle, muhteşem manzarasıyla tanışmaları için herkesi yaylamıza bekleriz” diyerek doğaseverleri yaylaya davet etti.

“KARACASU’NUN SAKLI BAHÇESİ”

KAPAK YAYLA

Yaklaşık 25 yıldır pide ustalığı yapan Coşkun Çoban, 5 yıldır ailesi ile birlikte kooperatife ait aile çay bahçesini işletiyor. İlçe genelindeki 25 yayla arasında Ballıpınar çok az bilindiğini ifade eden Çoban, “BallıPınar Yaylamız çok fazla bilinmiyor ama burası Karacasu’nun yalancı cenneti diyebiliriz. Karacasu’nun asıl manzarası burada aslında. Buranın pidesi, ızgarası her şeyi meşhur ama farklı lezzetlerinden bir tanesi de kavurmalı pidesi. Normalde burada kıymalı pideden başka bir şey olmuyordu. Şimdi ise kavurmalı pidemiz kıymalı pidenin önüne geçti ve Karacasu’nun damak tadı değişiyor diyebiliriz” dedi.

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Ballıpınar’ın her daim serin havası ile vatandaşlara ideal bir yaşam alanı sunduğuna dikkat çeken Çoban; “Yaylamız aslında hem manzarası hem doğası ile gelenlerin gözdesi oluyor. Buraya gelen vatandaşlarımız bir daha başka yaylaya gitmiyor. En sıcak günlerde bile serin havası ile vatandaşlarımıza ideal yaşam alanı sunuyor. Oksijen deposu ormanları ve görsel şölen oluşturan manzaralarını görmeleri için tüm vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz” dedi.

(İHA)

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Aydın
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