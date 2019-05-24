Tatilcilerin yeni trendi: Yamaç paraşütü

Bursa'da 7 yaşındayken babası tarafından yamaç paraşütü sporuna başlatılan Kerem Dinçer, 12 yıldır tek başına uçuyor. Son 2 yıldır yamaç paraşütü milli takımında bulunan Dinçer, 2018 yılında Kazakistan'da düzenlenen turnuvada dünya şampiyonu oldu. İnsanların son zamanlarda ekstrem sporlara yoğun ilgisi olduğunu belirten Dinçer, sosyal medya hesapları üzerinden kendisine ulaşarak yamaç paraşütünü deneyimlemek için çok fazla kişinin kendisiyle irtibata geçtiğini söyledi. Yamaç paraşütü alanında genç yaşına rağmen ülkemizi milli takımda dünya şampiyonu olarak temsin eden Dinçer, "Babam 17 yaşında bu spora başlamış, ben de 7 yaşından beri onun yanında göre göre merak sardım. 12 yıldır uçuyorum. Her uçuşumda ilk uçuşum gibi heyecanlı oluyorum ve her uçuşta daha çok özgür hissediyorum" dedi.

'YAMAÇ PARAŞÜTÜ OLDUKÇA GÜVENLİ BİR SPOR'

Yamaç paraşütünün son yıllarda tüm dünyada daha çok tanınmaya başladığını belirten Dinçer, "Bize Türkiye'nin her yerinden uçmak için vatandaşlar geliyorlar. Bursa bu alanda iyi bir kent halini aldı. Bana sosyal medyadan en çok gelen soru 'tehlikesi var mı?' oluyor. Yamaç paraşütü oldukça güvenli bir ekstrem spor. 12 yıldır uçuyorum, hiçbir kaza geçirmedim ama bir ana caddede kaldırımdan yürürken bile tedirgin oluyorum. Teorik ve pratik bilgiye sahip olunduğunda istediğiniz kadar uçabilirsiniz. Yapılan bir araştırmada yamaç paraşütü en güvenli ekstrem spor olarak açıklandı" dedi.