Tatilde bu hatalar yorgun düşürüyor!

Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi’nden Klinik Psikolog Simay Arslan “Tatilin bedenimize olumlu etkisi olduğu kesin ancak tek başına vücudumuzu dinlendirmek yeterli değil; aynı zamanda zihnimizi ve ruhumuzu da dinlendirmemiz şart. Aksi halde vücudumuzun onarımı, yeniden yapılanması ve iyileşmesi gerçekleşmeyip kısa sürede yeniden yorgun hissetmemiz kaçınılmaz olacaktır” diyor. Klinik Psikolog Simay Arslan, tatilde farkında olmadan yapılan 10 hatayı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. 'ANI' YAŞAMAMAK Yaz tatilinde ya daha önce yaşadığımız sorunlar ya da dönüşte bizi bekleyen sorunlar aklımıza gelebiliyor. Haliyle geçmiş ve gelecek kaygıları yüzünden, içinde bulunduğumuz şu an’ı yaşayamıyoruz. Bu durum zihnimizin de dinlenmesini engelliyor. O nedenle özellikle de kısıtlı yaz tatilinizde sadece ‘an’da olun ve tatilin güzelliğini yaşayın. TELEFONU ELDEN BIRAKMAMAK Yapılan çalışmalar; tatilde sürekli sosyal medyayı kontrol etmenin ve internette sörf yapmanın endişe düzeyini artırdığını gösteriyor. Tatiliniz boyunca teknolojiyle aranıza mesafe koyun. Tam zamanlı bir zihin dinlenmesi için özellikle uyanır uyanmaz telefonu elinize almayın. Sosyal medyaya odaklanmadan gün sonuna doğru kısa bir süreyi teknolojiye ayırın.

HAREKETSİZ KALMAK Yapılan çalışmalar; doğada arkadaşlarla ya da tek başına yapılan yürüyüşün, depresyon ve stresi azaltabildiğini, bakış açısını iyileştirirken gevşemeyi sağladığını ve bağışıklığı kuvvetlendirdiğini gösteriyor. Bu nedenle tatilde hareketsiz kalmamaya dikkat edin. UYKU DÜZENİNİ BOZMAK Tatilde yapılan en büyük yanlışlardan biri uyku düzenini bozmak. Oysa sağlıklı ve yeterli uyku, sadece vücut için değil, zihin için de gerekli. O nedenle tatilde uyku düzenini çok fazla değiştirmeyin. Aksi halde tatil dönüşü uyku düzenini toparlamaya çalışmak hayli yorulmanıza neden olabilir. EVDE KALMAK Klinik Psikolog Simay Arslan “İşten uzak, evde vakit geçirmek de şüphesiz rahatlatıcı etkiye sahip ancak konfor bölgesinin dışına çıkmak, yeni bir şey denemek, farklı bir bakış açısı kazanmak, gerçek bir dinlenme sağlamak için gerekli. Böylece, yaratıcılığınızı da yeniden şarj ederek kendinizi yenilenmiş hissedebilirsiniz” diyor. KİTAP OKUMAYI İHMAL ETMEK Tatiliniz esnasında gündemden uzak kalmayın. Sevdiğiniz tarz kitaplar okuyun. Kitap okumak kadar yazmak da zihnin verimli çalışmasına katkı sağlayan önemli bir unsur.

BESLENME DÜZENİNİ BOZMAK Sağlıklı beslenmek, kendinize iyi bakmak için yapabileceğiniz en önemli şeylerden biri. Beslenmenize özen gösterin; yiyip içtiklerinizde aşırıya kaçmayın, sabah kahvaltısını kesinlikle ihmal etmeyin. Stresli bir yılın ardından tatilde yenilenmek için sağlıklı besinler tüketmeye ve günde en az 2 litre su içmeye dikkat edin. Aksi halde tatil dönüşü kendinizi zinde değil, yorgun hissedeceğinizi unutmayın. HEP 'EVET' DEMEK Yaz bitmeden önce yapmanız gereken şeylerle dolu bir liste, tatili zorlu bir iş haline getirebilir ve sizi daha başlamadan önce yorabilir. Bir tatil planlamadan önce şu soruyu kendinize sorun: “Gerçekten bana iyi gelecek mi?” Bir seferde bir şey yapın; kendinize de yalnız geçireceğiniz zaman dilimi yaratın ve dinlenin. Gittiğiniz yerde ki her şeyi görmeyi mecburiyet haline getirip, kendinizi strese sokmayın. Çoklu görev, strese, kafa karışıklığına sebep olup, odaklanmaya engel oluyor ve tatilde kişiyi yorgun düşürüyor. DOĞRU NEFES ALMAMAK Günlük hayatta nefes aldığımızı fark etmiyoruz bile. Tatilde günde iki dakikanızı ayırıp gözlerinizi kapatın ve sadece nefesinize odaklanın. Bu kısa ve günlük mola, bedenimizde oluşan gerginliğin azalmasına izin verip, zihnimizi yeniliyor.