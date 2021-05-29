Tatilde de başı dertte! Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın Eda Ece'ye yaşattığı büyük dram

Sevilen dizi "Yasak Elma", ender görülen bir başarıya imza atarak beşinci sezon onayını da aldı. Genellikle, uzun dizi süreleri, senaryo sıkıntıları ve set gerginlikleri nedeniyle dizilerin ömrü bu kadar uzun olamıyor. Neyse ki, "Yasak Elma" gerektiğinde başrol oyuncularına bile veda ederek diziye yeni bir yön veriyor ve tempo hiç düşmüyor. Zaman zaman yaşanan sıkıntılar haricinde, sette de huzurlu ve eğlenceli bir ortam mevcut. Bu durumu, dizi bitse de birbirlerinden ayrılamayan oyuncuların paylaşımlarında da görmek mümkün. Dizinin oyuncularından Eda Ece, Şevval Sam, Gülenay Kalkan, Melisa Doğu ve Nesrin Cavadzade hep birlikte tekne tatiline çıktı. Her anlarını paylaşan dostlar, takipçilerini yine çok güldürüyor.

Eda Ece'nin dramı

Birlikte çok eğlenen ve sürekli şarkılar söyleyen dostlar, dün gece Eda Ece'ye zor anlar yaşattı. 1990 doğumlu olan Eda Ece, ekibin geri kalanından çok daha genç. Şevval Sam ve Gülenay Kalkan'ın söylediği şarkıya eşlik edemeyen ve çaresizce bakan Eda Ece, paylaşımlarıyla herkesi çok güldürdü.