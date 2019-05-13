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Tatilde son trend: Yüzen oteller

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 13.05.2019 14:46 | Son Güncelleme

Türkiye'nin turizm cenneti Bodrum'da, turistlere mavi ile yeşilin buluştuğu eşsiz koylarda tatil imkanı sunan "yüzen butik otel" olarak da nitelendirilen lüks ahşap yatlar, artık suya indiriliyor.

Tatilde son trend: Yüzen oteller

Tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra doğasıyla unutulmaz bir tatil fırsatı sunan Bodrum'da, özel döşenmiş geniş kabinleri, jakuzi, televizyon, dinlenme salonu, internet ile bazıları sauna ve su sporları yapma imkanına da sahip ahşap guletler, sezon sonu karaya çekildikleri tersanelerde bakım ve onarımlarının tamamlanmasının ardından, yeniden suyla buluşuyor.

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turizm mavi yolculuk Tatil

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