Tatilde son trend: Yüzen oteller

Tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra doğasıyla unutulmaz bir tatil fırsatı sunan Bodrum'da, özel döşenmiş geniş kabinleri, jakuzi, televizyon, dinlenme salonu, internet ile bazıları sauna ve su sporları yapma imkanına da sahip ahşap guletler, sezon sonu karaya çekildikleri tersanelerde bakım ve onarımlarının tamamlanmasının ardından, yeniden suyla buluşuyor.
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