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Tatilden önce buzdolabınıza bozuk para bıraktığınızda bakın ne işe yarıyor

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YAŞAM  | 10.04.2019 16:44 | Son Güncelleme

Tatile çıkmadan önce bunu yaptığınız takdirde döndüğünüzde büyük bir şokla karşılaşmayacaksınız! İşte evden çıkmadan buzdolabınıza bozuk para koymanız için harika bir neden...

Tatilden önce buzdolabınıza bozuk para bıraktığınızda bakın ne işe yarıyor

Ailecek geçirdiğiniz muhteşem bir hafta sonu tatilinden sonra eve döndüğünüzde çoğu elektronik eşyaların saati yanlış gösterdiğini fark ettiniz mi? Aslında bunun sebebi siz evde yokken elektriğin kesilmiş olması. Fakat, elektrik kesintisinin olduğunu kolayca fark edebilirken, ne kadar süreliğine kesildiğini anlamak çok zordur.

Tabii şimdi öğreneceğiniz taktiği uygularsanız evde ne kadar süre elektriklerin kesik olduğunu anlamanız çok kolay olacak.

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ABD’nin bazı bölgelerini vuran Matthew kasırgası sonrasında Facebook kullanıcısı Sheila Pulanco Russell isimli bir kadın evlerini boşaltmak zorunda kalan insanlar için harika bir ipucu önerdi. Bu ipucu sayesinde uzun süredir evde olmadığınız halde elektriğinizin kesilip kesilmediğini ve dolayısıyla buzdolabınızdaki yiyeceklerin bozulup bozulmadığını anlayabiliyorsunuz. Tek ihtiyacınız olan şey ise bir kupa, çeşme suyu ve bozuk para.

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Yüz binlerce kişinin paylaştığı Facebook gönderisinde Sheila ipucunu şöyle açıklıyor:
“Kasırga sonrası evinden geçici süreliğine ayrılmak zorunda kalanlar veya tatile çıkacaklara harika bir önerim var. Dondurucuya içi su dolu bir kupa yerleştirin. Donduktan sonra dondurucudan alın ve üstüne bozuk para koyup dondurucunuza geri koyun. Böylelikle eğer kasırga nedeniyle evinizden uzun süre uzak kaldıysanız ya da ailenizle beraber uzun soluklu bir tatilden yeni döndüyseniz, buzdolabınızdaki yiyeceklerin bozulup bozulmadığını anlayabilirsiniz.

Eğer bozuk para, ortadan aşağıya doğru düşmüşse yiyecekleriniz bozulmuş demektir. Eğer bozuk para olduğu yerde yani kupadaki buzun üstünde duruyorsa, yiyeceklerinize bir şey olmamış demektir. Bu ipucunu, evinizden bir süreliğine uzaklaşacaksınız denemekte fayda var. Böylelikle siz evde yokken elektriklerin kesilip kesilmediğini ve dolayısıyla yiyeceklerinizin bozulup bozulmadığını anlayabilirsiniz."

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Anahtar Kelimeler:
tatilde evde yokken elektrik kesin

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