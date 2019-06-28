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Tatile gidecekler buraya! Doğru bavul nasıl hazırlanır?

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 28.06.2019 13:44 | Son Güncelleme

Yaz mevsimi hız kesmeden devam ederken çoğu kişi, deniz kum güneş sezonunu açtı. Peki tatile giderken sizi yarı yolda bırakmayacak bir bavul nasıl hazırlanır? İşte yanıtı...

Tatile gidecekler buraya! Doğru bavul nasıl hazırlanır?

Tatil için bavul hazırlama seremonisi her zaman iyi niyetlerle başlar ve yıllardır giymediğiniz kıyafetleri ya da ihtiyacınız olmayan ıvır zıvırları belki lazım olur kafasıyla yanınıza almanızla son bulur. Sizin için derlediğimiz tatil bavulu hazırlama kılavuzuyla, gereksiz parçaları bavulunuzdan çıkarın ve tatil için ideal bavulunuza kavuşun.

İşte tatil bavulu hazırlamak için öneriler...

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Tatil planınızı gözden geçirin

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Kıyafetlerinizi ve tatilinizi düşünün. Gününüzü nasıl geçireceksiniz, gündüz ve gece planlarınız neler ve en önemlisi hava durumu takibi.. Planlarınız dahilinde hazırlayacağınız tatil bavulunda gözden kaçan şeylere yer yok!

Bavuldaki her yer çok önemli

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Bavulunuzda her bir santimetreyi kullanmak çok önemli. Çanta ve ayakkabılarınızın içini çorap ve iç çamaşırı ile doldurabilirsiniz.

İnce bir ceket almayı unutmayın

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Doğal dokular yaza en çok yakışan kumaşlar. Haki bir safari ceket, hafif ipek bir parka ya da ince bir keten ceket ihtiyacınız olan tek şey.

Havlulara yatırım yapın

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Geleneksel havlulardan ziyade, ince hamam havlularına yatırım yapın. Hem plajda hem de geceleri sıcaklık düştüğünde şal gibi kullanarak işlevselliğini ikiye katlayın.

En iyi parçaları yanınıza alın

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Valizinizde gereksiz ağırlık yapacak parçalara ihtiyacınız yok. Sadece en iyi parçaları yanınıza alın.

Sadece 1 jean yeterli

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Tatil demek rahat giysiler demek, yanınıza sadece bir tane jean almanız yeterli olur. Daha fazlasına gerek yok.

Mücevherleri üzerinizde taşıyın

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Bavulunuzun kaybolup tatilinizin kötü geçmesi ihtimaline karşın, önleminizi alın ve mücevherlerinizi üzerinizde taşıyın. Güvenlikten geçerken zaman kaybı yaşayacak olabilirsiniz ama bagajınızın kaybolması halinde buna değecektir.

Vitamin takviyesi yapın

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Vücudunuz rahatladığında, bağışıklık sisteminiz savunmasız kalabilir. Tatilinizi hasta geçirmenize izin vermeyin, vitaminlerinizi yanınızdan ayırmayın.

Joker bir parti elbisesi

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Doğaçlama bir partinin ne zaman gerçekleşeceğini asla bilemezsiniz. Tatil valizine ekleyeceğiniz saten bir elbise, günü kurtaracaktır.

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Tatil ilginç haberler bavul hazırlama

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