Tatile gidecekler buraya! Doğru bavul nasıl hazırlanır?

Tatil için bavul hazırlama seremonisi her zaman iyi niyetlerle başlar ve yıllardır giymediğiniz kıyafetleri ya da ihtiyacınız olmayan ıvır zıvırları belki lazım olur kafasıyla yanınıza almanızla son bulur. Sizin için derlediğimiz tatil bavulu hazırlama kılavuzuyla, gereksiz parçaları bavulunuzdan çıkarın ve tatil için ideal bavulunuza kavuşun.
İşte tatil bavulu hazırlamak için öneriler...
Kıyafetlerinizi ve tatilinizi düşünün. Gününüzü nasıl geçireceksiniz, gündüz ve gece planlarınız neler ve en önemlisi hava durumu takibi.. Planlarınız dahilinde hazırlayacağınız tatil bavulunda gözden kaçan şeylere yer yok!
Bavulunuzda her bir santimetreyi kullanmak çok önemli. Çanta ve ayakkabılarınızın içini çorap ve iç çamaşırı ile doldurabilirsiniz.
Doğal dokular yaza en çok yakışan kumaşlar. Haki bir safari ceket, hafif ipek bir parka ya da ince bir keten ceket ihtiyacınız olan tek şey.
Geleneksel havlulardan ziyade, ince hamam havlularına yatırım yapın. Hem plajda hem de geceleri sıcaklık düştüğünde şal gibi kullanarak işlevselliğini ikiye katlayın.
Valizinizde gereksiz ağırlık yapacak parçalara ihtiyacınız yok. Sadece en iyi parçaları yanınıza alın.
Tatil demek rahat giysiler demek, yanınıza sadece bir tane jean almanız yeterli olur. Daha fazlasına gerek yok.
Bavulunuzun kaybolup tatilinizin kötü geçmesi ihtimaline karşın, önleminizi alın ve mücevherlerinizi üzerinizde taşıyın. Güvenlikten geçerken zaman kaybı yaşayacak olabilirsiniz ama bagajınızın kaybolması halinde buna değecektir.
Vücudunuz rahatladığında, bağışıklık sisteminiz savunmasız kalabilir. Tatilinizi hasta geçirmenize izin vermeyin, vitaminlerinizi yanınızdan ayırmayın.
Doğaçlama bir partinin ne zaman gerçekleşeceğini asla bilemezsiniz. Tatil valizine ekleyeceğiniz saten bir elbise, günü kurtaracaktır.
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