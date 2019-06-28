Tatile gidecekler buraya! Doğru bavul nasıl hazırlanır?

Tatil için bavul hazırlama seremonisi her zaman iyi niyetlerle başlar ve yıllardır giymediğiniz kıyafetleri ya da ihtiyacınız olmayan ıvır zıvırları belki lazım olur kafasıyla yanınıza almanızla son bulur. Sizin için derlediğimiz tatil bavulu hazırlama kılavuzuyla, gereksiz parçaları bavulunuzdan çıkarın ve tatil için ideal bavulunuza kavuşun.

İşte tatil bavulu hazırlamak için öneriler...

Tatil planınızı gözden geçirin

Kıyafetlerinizi ve tatilinizi düşünün. Gününüzü nasıl geçireceksiniz, gündüz ve gece planlarınız neler ve en önemlisi hava durumu takibi.. Planlarınız dahilinde hazırlayacağınız tatil bavulunda gözden kaçan şeylere yer yok!

Bavuldaki her yer çok önemli

Bavulunuzda her bir santimetreyi kullanmak çok önemli. Çanta ve ayakkabılarınızın içini çorap ve iç çamaşırı ile doldurabilirsiniz.

İnce bir ceket almayı unutmayın

Doğal dokular yaza en çok yakışan kumaşlar. Haki bir safari ceket, hafif ipek bir parka ya da ince bir keten ceket ihtiyacınız olan tek şey.

Havlulara yatırım yapın

Geleneksel havlulardan ziyade, ince hamam havlularına yatırım yapın. Hem plajda hem de geceleri sıcaklık düştüğünde şal gibi kullanarak işlevselliğini ikiye katlayın.