YEMEK

Tatlı isteğinizi kökten yok edin

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.09.2019 09:29 | Son Güncelleme

Dr. Fevzi Özgönül, tatlı krizini kökten çözecek tariflerle tatlı isteğinin 5-6 günde azalacağını söyledi. Tatlı isteğimi nasıl keserim diyenler için ise 21 günlük etkili bir kür tarifi paylaştı.

Tatlı isteğinizi kökten yok edin

Bazı anlarda aniden tatlı bir şeyler yeme ihtiyacı duyarsınız ve tatlı yemeden rahat edemezsiniz. Bu durumu ise genelde tatlı krizi olarak algılarız. Hemen hemen hepimizin yaşadığı bu tatlı krizi için Dr. Fevzi Özgönül, şu şekilde açıklama yapıyor:

"Bedenimiz enerji olarak kandaki şekeri kullanır. Kan şekeri, sadece basit karbonhidrat diye tabir ettiğimiz unlu yiyecekler, ekmek, şekerler, çikolata, meyve gibi tatlı veya unlu yiyecekleri yediğimizde oluşmaz. Hemen hemen tüm yiyeceklerin içinde mevcuttur. Yeri geldiğinde yiyeceklerin içerisindeki yağları bile sindirim sistemimiz şekere dönüştürebilir. Bu nedenle tokluk kan şekeri yani yemek yedikten sonra ölçülen kan şekerinde de yükselme olur. Kan şekerinin yükselmesi için mutlaka yukarıda saydığımız basit karbonhidratları almak zorunda değiliz."

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AÇ KALARAK YAPTIĞINIZ DİYETLERDE YÜZÜNÜZ ÇÖKEBİLİR

Aç kalındığın da bedendeki bir kısım yağların enerjiye dönüşebildiğini ifade eden Dr. Özgönül, "Fakat bu dönüşüm en kaliteli olandan başladığı için kısa açlık dönemlerinde önce yüzümüz ve gitmesini hiç istemediğimiz cilt altı yağlarından başlar. Bu nedenle aç kalarak yaptığımız diyetlerde önce yüzümüz çöker sonra cildimizde sarkma olur fakat bir türlü gitmesini istediğimiz göbek, kalça ve basen yağlarından kurtulamazsınız. Basit karbonhidratları yiyecek olarak seçtiğimizde sindirim sistemimiz yavaş yavaş diğer yiyecekleri sindirmeyi azaltır ve sindirim sistemimiz tembelleşmeye başlar. Bir gün ekmeksiz doymamayı, midemiz dolu olduğu halde tatlı isteğini sindirim sistemimiz tembelleştiği için hissederiz” diye konuştu.

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Bu durumdan kurtulmak için öncelikle basit karbonhidratları azaltmak ve sindirim sistemini güçlendirmek gerektiğini kaydeden Dr. Özgönül, "Sindirim sisteminin tembelleşmesinin bir nedeni de bağırsak içinde yerleşmiş olan sindirime yardımcı bakterilerin ( probiyotik ) zamanla tatlı ve hamur işinden beslenen zararlı bakterilere dönüşmesi de etkendir. Şimdi size tatlı isteğini kökten çözecek bir yardımcı öneriyorum” açıklamalarında bulundu.

ZEYTİN YAPRAĞI İLE TATLI İSTEĞİNİZİ YOK EDİN

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Zeytin yaprağının, çay olarak da tüketilebildiğini belirten Dr. Özgönül, "Fakat bizim önerimiz, çay olarak satın aldığınız kurutulmuş zeytin yaprağını öğüterek toz haline getirmeniz. Zeytin yaprağının birçok yararının yanında bakteri ve mantarlara karşı da öldürücü etkisinin olduğudur. Bu etkisi ile bağırsaktaki zararlı bakterileri yok ederek, ev yoğurdu, peynir, turşu, sirke gibi gıdalarda bulunan doğal probiyotiklerin bağırsağa yerleşmesine olanak sağlar. Bu karışımı yazın saat 18-19, kışın da 16-17 gibi, ikindi kahvaltısında tüketmeye önem gösteriniz” ifadelerini kullandı.
Dr. Fevzi Özgönül, zeytin yaprağı ile ilgili karışımın tarifini şöyle açıkladı:

Bir kase yoğurt
Bir avuç içi kadar çiğ badem ceviz y ada fındık
Bir çubuk tarçın
1/2 çay kaşığı öğütülmüş zeytin yaprağı

Tümünü karıştırıp afiyet ile yiyin. Akşam yemeğinde sadece acıkınca geç saatte çorba içmeye gayet edin. Bunu 5-6 gün sürdürün. Uyguladıktan sonra açlık hissinde azalma ve tatlıya karşı bir isteksizlik hissetmeye başlayacaksınız. 21 gün uygulayıp 1 hafta ara verebilirsiniz.”

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