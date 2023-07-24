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Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'si Yıldız Kaplan’ın son hali ağızları açık bıraktı! Bakan bir daha baktı

24.07.2023 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90'lı yılların sonunda yayınlanan başrollerini Mehmet Ali Erbil ile Yalçın Menteş'in paylaştığı komedi dizisi Tatlı Kaçıklar'da "Çat çat çat Kel Bezhat"ın sevgilisi "Seksi Şempanze"ye hayat veren Yıldız Kaplan’ın son hali herkesi şaşırttı. O dönemde ve sonrasında da güzelliğiyle akıllarda yer eden Yıldız Kaplan, adeta yıllara meydan okuyor.

Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş ile birlikte yer aldığı Tatlı Kaçıklar dizi ile yıldızı parlayan Yıldız Kaplan, oyunculuğun yanı sıra müzik piyasasına girerek 2002 yılında ilk albümü Gönül Borcu'nu çıkardı.

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İkinci albümü Sayende ile büyük bir çıkış yakaladı ve Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı" ödülünü aldı.

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3 yıl sonra Şehrazat ve Sezen Aksu gibi isimler ile çalıştığı Işıl Işıl albümü yayınlandı. 21 mart 2008 tarihinde iş insanı Celal Kopuz ile evlendikten sonra Motive adlı albümünü piyasaya sürdü.

Seksi Şempanze 5

2 yıl aradan sonra 2011 yılında Aşk Dili ismini verdiği ilk teklisini çıkardı. Yıldız Kaplan şimdilerde ekranlardan uzak sakin bir hayat sürüyor.

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Uzun yıllardır oyunculuk yapmayan Kaplan, şimdilerde 52 yaşında. 2 çocuk annesi olan Yıldız Kaplan’ın 3 torunu var.

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Yıllar geçmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Yıldız Kaplan’ın son hali sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Ünlü ismin sosyal medyadaki paylaşımlarına 'Hala çok güzelsin', 'Yıllara meydan okuyorsun' gibi yorumlar yapılıyor.

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