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Tatlı krizini bıçak gibi kesiyor: Limonlu parfe tarifi!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 05.02.2021 14:00 | Son Güncelleme:
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Sadece birkaç kolay malzemeyle yapılan, tadına ise doyulamayan bir tarifle geldik. İpeksi, pürüzsüz kıvamı yerinde bir limonlu parfe için kolları sıvayın.

Limonlu parfe yapımı için gerekli malzemeler; limon suyu, limon kabuğu, krem şanti, toz şeker, süt, yumurta ve petibör bisküvidir. Hem evde olan malzemelerle yapılan hem de oldukça kolay olan bu tarif için tam ölçülü tarifi paylaşıyoruz.

LİMONLU PARFE MALZEMELERİ

2 limon suyu
2 limon kabuğu
1 paket krem şanti
1 su bardağı toz şeker
1,5 su bardağı süt
3 adet yumurta
1 parça petibör bisküvi

LİMONLU PARFE YAPILIŞI

Öncelikle süt ve krem şanti karıştırılır. Ardından bir başka kapta şeker ve yumurta karıştırılır, mikser ile çırpılır. Şeker eridikten sonra üzerine limon suyu ve limon kabuğu eklenir, karıştırmaya devam edilir. Daha önceden hazırlanan krem şantinin üzerine limonlu karışım dökülür. Bir spatula yardımıyla iki karışım birbirine güzelce yedirilir. Limonlu parfe hazırdır, servise geçebiliriz."

LİMONLU PARFE NASIL SERVİS EDİLİR?

Limonlu parfeyi servis etmeden önce, petibör bisküviler kabın tabanına konur. Bisküviler küçük parçalar halinde kırılır, hazırlanan limonlu parfe bisküvilerin üzerine dökülür. Parfe bir gece buzlukta bekledikten sonra, ertesi gün afiyetle yenebilir. Afiyet olsun.

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