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En sevdiğiniz çikolatalı kurabiyeye yeni rakip: Kırmızı buruşuk kurabiye!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 26.01.2021 17:06 | Son Güncelleme:
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Kırmızı kadife kekin tahtına aday olan kırmızı buruşuk kurabiye her tatlı severin bayılarak yiyeceği mükemmel bir atıştırmalık. Kırmızı buruşuk kurabiye misafirleriniz ve aileniz için farklı bir o kadar da lezzetli bir ikrama dönüşecek.

Klasik çikolata parçacıklı kurabiye tarifinde sıkılanlara, farklı bir lezzet arayanlara kırmızı buruşuk kurabiye tarifiyle geldik. Kırmızı kadife kekten ilham alan bu kurabiyeler sadece dakikalar içinde hazırlanıyor.

MALZEMELER

  • 100 gr tuzsuz tereyağ
  • 50 gr esmer şeker
  • 50 gr toz şeker
  • 1/2 çay kaşığı vanilya tozu
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 150 gr un
  • 75 gr ceviz
  • 2 damla kırmızı gıda boyası

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YAPILIŞI

Adım 1: Tereyağı, yumurta sarısı, esmer ve toz şeker ile unu iyice karıştıralım.

Adım 2: Karışıma vanilya tozu, cevizi ve gıda boyasını ekleyip karıştırmaya devam edelim.

Adım 3: Kurabiye hamurundan her biri ceviz büyüklüğünde olacak şekilde toplar oluşturup 180 derecelik fırında 15 dakika pişiriyoruz.

Püf Noktası

Servisini çilek ve pudra şekeri ile yapabilirsiniz.

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