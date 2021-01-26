En sevdiğiniz çikolatalı kurabiyeye yeni rakip: Kırmızı buruşuk kurabiye!

Klasik çikolata parçacıklı kurabiye tarifinde sıkılanlara, farklı bir lezzet arayanlara kırmızı buruşuk kurabiye tarifiyle geldik. Kırmızı kadife kekten ilham alan bu kurabiyeler sadece dakikalar içinde hazırlanıyor.

MALZEMELER

100 gr tuzsuz tereyağ

50 gr esmer şeker

50 gr toz şeker

1/2 çay kaşığı vanilya tozu

1 adet yumurta sarısı

150 gr un

75 gr ceviz

2 damla kırmızı gıda boyası

YAPILIŞI

Adım 1: Tereyağı, yumurta sarısı, esmer ve toz şeker ile unu iyice karıştıralım.

Adım 2: Karışıma vanilya tozu, cevizi ve gıda boyasını ekleyip karıştırmaya devam edelim.

Adım 3: Kurabiye hamurundan her biri ceviz büyüklüğünde olacak şekilde toplar oluşturup 180 derecelik fırında 15 dakika pişiriyoruz.

Püf Noktası

Servisini çilek ve pudra şekeri ile yapabilirsiniz.



