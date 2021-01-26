En sevdiğiniz çikolatalı kurabiyeye yeni rakip: Kırmızı buruşuk kurabiye!

Klasik çikolata parçacıklı kurabiye tarifinde sıkılanlara, farklı bir lezzet arayanlara kırmızı buruşuk kurabiye tarifiyle geldik. Kırmızı kadife kekten ilham alan bu kurabiyeler sadece dakikalar içinde hazırlanıyor.
Adım 1: Tereyağı, yumurta sarısı, esmer ve toz şeker ile unu iyice karıştıralım.
Adım 2: Karışıma vanilya tozu, cevizi ve gıda boyasını ekleyip karıştırmaya devam edelim.
Adım 3: Kurabiye hamurundan her biri ceviz büyüklüğünde olacak şekilde toplar oluşturup 180 derecelik fırında 15 dakika pişiriyoruz.
Püf Noktası
Servisini çilek ve pudra şekeri ile yapabilirsiniz.